Avustralya'dan sosyal medya hamlesi: 16 yaş altına düzenleme sıkılaştırılıyor

Şirketlerin 16 yaş altındaki çocukların hesaplarını kaldırmak için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları ceza ödemesi öngörülüyor.

Avustralya, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini sıkılaştırmayı planlıyor. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, parlamentoda konuşan Avustralya başbakanı Albanese, ünlü sosyal medya platformlarının sahibi teknoloji şirketlerinin, çevrim içi zararlara karşı yeterli sorumluluk üstlenmediğini savunarak, bu şirketleri denetleyecek yasal düzenlemeleri sıkılaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Sosyal medya kullanıcılarını "aşırıcı" içeriklere yönlendirebilen algoritmalara ilişkin endişelerin de arttığını dile getiren Albanese, "Yapılacak daha çok şey var." ifadesini kullandı.