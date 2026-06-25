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Avustralya'dan sosyal medya hamlesi: 16 yaş altına düzenleme sıkılaştırılıyor

Avustralya, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeyi sıkılaştırarak teknoloji şirketlerine daha ağır denetim ve yaptırımlar getirmeyi planlıyor. Başbakan Anthony Albanese, platformların çevrim içi zararlı içeriklere karşı yeterli sorumluluk almadığını belirterek yeni yasal adımların sinyalini verdi.

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Avustralya'dan sosyal medya hamlesi: 16 yaş altına düzenleme sıkılaştırılıyor
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  • Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaş altına getirilen sosyal medya düzenlemesinin uygulanmasını güçlendirmek için teknoloji şirketlerine yönelik yasal düzenlemeleri sıkılaştırdıklarını açıkladı.
  • Avustralya'da 10 Aralık 2025'te yürürlüğe giren düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads ve Kick dahil 10 platform yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.
  • Şirketlerin 16 yaş altındaki çocukların hesaplarını kaldırmak için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları ceza ödemesi öngörülüyor.
  • Albanese, teknoloji şirketlerinin çevrim içi zararlara karşı yeterli sorumluluk üstlenmediğini savundu.
  • Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı hedefliyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaş altına getirilen sosyal medya düzenlemesinin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik daha sıkı çalıştıklarını bildirdi.

Avustralya, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini sıkılaştırmayı planlıyor. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)Avustralya, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini sıkılaştırmayı planlıyor. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, parlamentoda konuşan Avustralya başbakanı Albanese, ünlü sosyal medya platformlarının sahibi teknoloji şirketlerinin, çevrim içi zararlara karşı yeterli sorumluluk üstlenmediğini savunarak, bu şirketleri denetleyecek yasal düzenlemeleri sıkılaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Sosyal medya kullanıcılarını "aşırıcı" içeriklere yönlendirebilen algoritmalara ilişkin endişelerin de arttığını dile getiren Albanese, "Yapılacak daha çok şey var." ifadesini kullandı.

Avustralya Başbakanı Albanese.Avustralya Başbakanı Albanese.

AVUSTRALYA'DA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ SINIRI

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimine ilişkin yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya'dan sosyal medya hamlesi: 16 yaş altına düzenleme sıkılaştırılıyor-4

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) ceza ödemesi öngörülüyor.

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