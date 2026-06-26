İstanbul'da YKS sınavına gizlice telefon sokup ChatGPT ile kopya çeken şüpheli tutuklandı

Mustafa Eren K. ifadesinde, telefonu emanet edecek yer bulamadığı için yanında götürdüğünü ve sınav sırasında gaflete düştüğünü söyledi.

İstanbul Çekmeköy'de 21 Haziran'da yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına cep telefonunu sokan Mustafa Eren K. (20), yapay zeka kullanarak kopya çekmeye teşebbüs etti. Görevlilerin üst aramasında fark etmediği ve sınav salonuna cebine sakladığı telefonla giren Mustafa Eren K., sınav esnasında soruların fotoğrafını çekip yapay zekaya attı. Sınav süresinin bitmesinin ardından salondan çıkmak isterken görevlilerce durdurulan şüphelinin, yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi.

YAPAY ZEKÂYA YÜKLERKEN

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Nolu Genel Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen Mustafa Eren K., ifadesinde "Sınava tek başıma gelmem ve emanet bırakabileceğim herhangi bir yer bulamamam nedeniyle cep telefonun internetini kapattım. Sonrasında sessize ve rahatsız etme moduna alarak şortumun içerisine koydum ve içeri girdim. Sınav başladıktan sonra bir anda aklıma yanımda bulunan telefonla soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevaplarını aratmak geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Sınav Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim" dedi.