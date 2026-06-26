IBAN'ını kullandırana ceza indirimi, mirasta aile önceliği ve yeni resmi faiz oranı

MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEYEN HANGİ BELGELERİ HAZIRLAMALI?

IBAN mağduru olduğunu ileri süren kişinin sadece "hesabım kullanıldı" demesi yeterli değil. Dosyada banka hesabının nasıl kullanıldığı, kişinin para üzerindeki rolü ve dolandırıcılık kastı bulunup bulunmadığı somut belgelerle ortaya konulmalı. Hazırlanması gereken başlıca belge ve veriler şunlar:

Banka hesap hareketlerinin tam dökümü.

Para giriş ve çıkış saatlerini gösteren kayıtlar.

Para çekme veya transfer talimatlarına ilişkin belgeler.

Sosyal medya, mesajlaşma veya iş ilanı yazışmaları.

Hesap ele geçirme iddiası varsa şifre değişikliği, cihaz, IP veya banka bildirim kayıtları.

Şikâyet, ihbar veya banka müşteri hizmetleri başvuruları.

Kolluk ve savcılık ifadelerindeki anlatım tutarlılığı.

Gelen paradan kişisel menfaat elde edilmediğini destekleyen kayıtlar.

KİMLER IBAN MAĞDURU OLABİLİR?

Uygulamada bu ifade, banka hesabı veya IBAN bilgileri dolandırıcılıkta kullanılan kişileri anlatmak için tercih kullanılıyor. Bir kişi gerçekten hesabı ele geçirildiği veya aldatıldığı için mağdur olabilir. Başka bir kişi ise hesabını para karşılığı üçüncü kişilere vermiş, gelen parayı çekmiş veya aktarmış olabilir. Bu nedenle IBAN mağdurlarıyla ilgili dosyalarda ilk ayrım, "Hesap bilgisi rıza dışında mı kullanıldı, yoksa kişi hesabını bilerek ve haksız menfaat beklentisiyle mi başkasına açtı." Mağduriyet için olması gerekenler:

Hesap giriş bilgilerinin rıza dışında ele geçirilmesi.

Kişinin sosyal medya, iş ilanı veya sahte işlem vaadiyle kandırılması.

Gelen para üzerinde tasarruf edilmemesi.

Paranın kime ve hangi talimatla aktarıldığının açıklanabilmesi.

Haksız menfaat elde edilmediğini destekleyen banka kayıtları.

Hesabın kullanıldığının öğrenilmesinden sonra hızlı şikâyet veya banka bildirimi yapılması.