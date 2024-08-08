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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'ün durumu netleşti | Buruk'tan açıklama

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'ün takımda kalıp kalmayacağı konuşuluyordu. teknik direktör Okan Buruk tartışmalara noktayı koydu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn’ün durumu netleşti | Buruk’tan açıklama

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk, Kerem ve Köhn'ün takımda kalacağını söyledi. Buruk, Kerem'le ilgili soyunma odasında yaşananlarla ilgili söylentilere ise, "Oyuncular da insan. Zaman zaman tepkileri olabilir. Bu farklı yansıtılmamalı" dedi.

PİLİM BİTENE KADAR DEVAM
Muslera'dan çarpıcı açıklama. Uruguaylı kaleci, "Motivasyonum her zaman mücadeleyle ve amaçlarla geliyor. Vücudumun pili bitmedikçe de mücadele etmeye devam edeceğim. Ben yüzde yüzümle her zaman hazır olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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