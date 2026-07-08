DSÖ’den kanser alarmı: 2050’ye kadar vakalar artabilir; erken teşhis için hangi taramalar önemli?

Dünyada kanser yükü büyürken erken teşhis ve korunma adımları yeniden gündeme geldi. AA'nın aktardığı DSÖ'nün 2026 Küresel Kanser Durum Raporu'na göre her yıl yaklaşık 20,6 milyon yeni kanser vakası görülüyor, 10 milyona yakın kişi ise kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Acil önlem alınmazsa yıllık yeni vaka sayısının 2050'ye kadar yaklaşık 35 milyona ulaşabileceği belirtiliyor.

DSÖ, her yıl 20,6 milyon yeni kanser vakası kaydedildiğini ve kansere bağlı ölümlerin yılda 10 milyona çıktığını belirterek uyarıda bulundu.

KÜRESEL KANSER YÜKÜ

KANSER ARTIK SADECE TEDAVİ DEĞİL, ERKEN YAKALAMA MESELESİ

Raporda kanserin, kalp ve damar hastalıklarından sonra dünyada en fazla ölüme yol açan ikinci hastalık olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Her gün 26 binden fazla kişi kansere bağlı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Bu tablo, hastalık ortaya çıktıktan sonra tedaviye ulaşmanın yanı sıra riskleri azaltmayı ve düzenli taramayı da kritik hale getiriyor.

RAKAMLAR KÜRESEL ALARMI GÖSTERİYOR

RAPORDA ÖNE ÇIKAN VERİLER Her yıl yaklaşık 20,6 milyon yeni kanser vakası görülüyor.

Yaklaşık 10 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor.

Her gün 26 binden fazla kanser kaynaklı ölüm yaşanıyor.

Önlem alınmazsa yıllık vaka sayısı 2050'ye kadar yaklaşık 35 milyona çıkabilir.

Bu artışın önüne geçmek için raporda insan merkezli yaklaşım vurgulandı. Yani hastanın sadece tedavisi değil, tanıya ulaşması, psikolojik ve sosyal desteğe erişmesi de mücadelenin parçası olarak görülüyor.

EN BÜYÜK FARK TANI VE TEDAVİYE ERİŞİMDE

Kanserle mücadelede ülkeler arasındaki eşitsizlik dikkat çekiyor. Rapora göre yüksek gelirli ülkelerde meme kanseri tanısı alan kadınların yüzde 87'si 5 yıl hayatta kalırken, düşük gelirli ülkelerde bu oran yaklaşık yüzde 42'de kalıyor.

Bu fark, hastalığın erken yakalanmasının ve tedaviye zamanında başlanmasının hayatta kalma şansını nasıl etkilediğini gösteriyor.

Gelir grubu Kanser türü 5 yıl hayatta kalma oranı Yüksek gelirli ülkeler Meme kanseri Yüzde 87 Düşük gelirli ülkeler Meme kanseri Yaklaşık yüzde 42

ERKEKLERDE VE KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN TÜRLER DEĞİŞİYOR

Raporda akciğer kanserinin, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtildi.

Erkeklerde

Öne çıkan türler: Akciğer, prostat ve kolorektal kanserler

Kadınlarda

Öne çıkan türler: Meme, akciğer ve kolorektal kanserler

Kolorektal kanser, kalın bağırsak ve rektum bölgesinde gelişen kanserleri kapsıyor.

ÖNLENEBİLİR RİSKLER

VAKALARIN DÖRTTE BİRİ ÖNLENEBİLİR RİSKLERLE İLİŞKİLİ

Raporun en dikkat çeken başlıklarından biri önlenebilir riskler oldu. Dünya genelinde kanser vakalarının neredeyse dörtte birinin bazı enfeksiyonlar ve yaşam tarzı faktörleriyle bağlantılı olduğu bildirildi.

ÖNE ÇIKAN RİSKLER HPV enfeksiyonu

Hepatit B ve C

Helicobacter pylori enfeksiyonu

Tütün kullanımı

Alkol kullanımı

Yüksek vücut kitle indeksi

Yetersiz fiziksel aktivite

HPV, özellikle rahim ağzı kanseriyle ilişkili bir virüs olarak biliniyor. Hepatit B ve C karaciğer kanseri riskini artırabiliyor. Helicobacter pylori ise mideyle ilişkili bazı kanser türlerinde risk faktörü olarak öne çıkıyor.