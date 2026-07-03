MİT devrede: Kamuda yuvalanan sahtecilere 8 ilde baskın | 31 gözaltı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında nüfus müdürlüklerindeki memurlarla işbirliği yaparak sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izni düzenleyen organize suç örgütü çökertildi. Gurbetçilerin Türkiye’deki mal varlıklarını sahte kimliklerle satmaya çalışan şebekenin faaliyetleri, yakalanan şüphelilerin dijital materyalleri ile log kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkarıldı. Düzce ve Antalya illerinde görevli 4 nüfus memurunun vatandaşların kimlik bilgilerini örgüte sızdırdığı tespit edildi. Memur çetesinin elebaşılığını Halit Kayaoğlu’nun yaptığı belirlendi. MİT ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt lideri Kayaoğlu’nun bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.
Nüfus müdürlüklerine sızarak aranma kaydı bulunan kişilere sahte kimlik düzenleyen, sahte belgelerle tapu devri yapmaya çalışan organize suç şebekesine yönelik 8 ilde operasyonun düğmesine basıldı.
İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında devletin emanetini suistimal eden suç yapılanması deşifre edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının düğmesine bastığı operasyonda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı.
SAHTE KİMLİKLERLE TAPU DEVİR GİRİŞİMİ
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin yasa dışı faaliyetleri saptandı.
Şebeke üyelerinin aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu, sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edildi.
YAPMADIKLARI HAİNLİK KALMAMIŞ
Devletin resmi kurumlarına sızarak akılalmaz sahtecilik ağı kuran organize suç örgütünün karanlık bağlantıları gün yüzüne çıkarıldı.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlamalarıyla yürütülen dosyadaki çarpıcı detaylara Takvim.com.tr ulaştı.
Nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlarla irtibatlı hareket eden şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde örgütün eylem planları tek tek tespit edildi.
Hakkında yakalama kararı veya aranma kaydı bulunan şahıslar adına usulsüz şekilde kimlik belgeleri düzenlendiği ortaya çıktı.
Sürücü belgesi iptal edilmiş ya da hiç sürücü belgesi almamış şahıslar adına sürücü belgesi temin edildiği saptandı.
Yabancı uyruklu şahıslar adına sahte ikamet izin belgeleri düzenlendiği belirlendi. Yurt dışında ikamet eden ancak Türkiye'de üzerlerine kayıtlı taşınır ile taşınmaz mal varlığı bulunan kişilere ait kimlik bilgilerinin hukuka aykırı şekilde kullanıldığı tespit edildi.
Bu bilgiler üzerinden sahte kimlik kartları oluşturularak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde satış ile devir işlemleri yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.
Söz konusu eylemlerin organize sistematik yapı içerisinde gerçekleştirildiği, haksız ekonomik menfaat sağlanmaya çalışıldığı, kamu kurumlarının güvenilirliğinin hedef alındığı bildirildi.
DİJİTAL İZLER MEMURLARI ELE VERDİ
İstanbul'da icra edilen faaliyetlerde yakalanan H.K. ile E.K. isimli şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen dijital materyaller incelendi. Suç yapılanmasının kamu görevlileriyle irtibatı bu sayede deşifre edildi.
Mağdurlara ait kimlik bilgilerinin nüfus müdürlüklerindeki memurlar aracılığıyla temin edildiği saptandı. LOG kayıtları üzerindeki incelemeler neticesinde sisteme erişim sağlayan 4 kamu görevlisi belirlendi.
Düzce Çilimli İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Fuat Şahin, Düzce Çilimli İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Melek Altunkaya, Antalya Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Halil Güleç, Antalya Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Abdilkerim Güzel şüpheli sıfatıyla dosyaya eklendi.
Kamu görevlilerinin mağdur şahıslara ait kimlik bilgilerine erişim süreçleri, bu bilgilerin suç yapılanmasına aktarılıp aktarılmadığı, resmi belgede sahtecilik eylemlerine iştirak durumları, örgütsel irtibatları yönünden soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı.
ZANLILARIN TAM LİSTESİ
Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla değerlendirilen şahısların listesine Takvim ulaştı.
Lider kadrosunda Halit Kayaoğlu yer alırken yöneticilerin Murat Ulusoy, Ferhat Ağaoğlu, Fatih Ocaktan, Serdar Okuklu, Yener Zencir, Elegül Durnazarov olduğu kaydedildi.
Örgüt üyeleri listesinde Halil Kısrık, Suat Kurtuluş, Oğultürk Ekinci, Altıny Durdymyradova, Yunus Yıldırım, Ertuğrul Karakuş, İsmet Baykan, Vahit Ertürk, Suhrap Hatamov, Halil Güleç, Adem Koç, Fırat Binali, Ahmet Deniz, Celal Can Çevik, Emre Balıkçı, Suna Ulusoy, Abdilkerim Güzel, Aden Pehlivan, Emre Kaya, Polat Atayev, Melek Altunkaya, Fuat Şahin, Özge Kaplan, Ali Akyol isimleri yer aldı.
|Rol
|İsim
|Lider
|Halit Kayaoğlu
|Yöneticiler
|Murat Ulusoy
|Ferhat Ağaoğlu
|Fatih Ocaktan
|Serdar Okuklu
|Yener Zencir
|Elegül Durnazarov
|Örgüt Üyeleri
|Halil Kısrık
|Suat Kurtuluş
|Oğultürk Ekinci
|Altıny Durdymyradova
|Yunus Yıldırım
|Ertuğrul Karakuş
|İsmet Baykan
|Vahit Ertürk
|Suhrap Hatamov
|Halil Güleç
|Adem Koç
|Fırat Binali
|Ahmet Deniz
|Celal Can Çevik
|Emre Balıkçı
|Suna Ulusoy
|Abdilkerim Güzel
|Aden Pehlivan
|Emre Kaya
|Polat Atayev
|Melek Altunkaya
|Fuat Şahin
|Özge Kaplan
|Ali Akyol
EMANETE İHANET EDEN KAMU GÖREVLİLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK
Operasyona dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı, kapsamlı tedbirlerin hayata geçirileceğini belirterek, "Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkanlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir." dedi.
Operasyonda yer alan kurumlara teşekkür eden Bakan Gürlek, "Soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden kahraman İstanbul Jandarma Komutanlığımızı, suç yapılanmalarının deşifre edilmesine her daim sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızı ve emeği geçen ilgili tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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