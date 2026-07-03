MİT devrede: Kamuda yuvalanan sahtecilere 8 ilde baskın | 31 gözaltı

4 kamu görevlisinin mağdurlara ait kimlik bilgilerini örgüte sızdırdığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı veya aranma kaydı bulunan şahıslar adına usulsüz şekilde kimlik belgeleri düzenlendiği ortaya çıktı. Sürücü belgesi iptal edilmiş ya da hiç sürücü belgesi almamış şahıslar adına sürücü belgesi temin edildiği saptandı. Yabancı uyruklu şahıslar adına sahte ikamet izin belgeleri düzenlendiği belirlendi. Yurt dışında ikamet eden ancak Türkiye'de üzerlerine kayıtlı taşınır ile taşınmaz mal varlığı bulunan kişilere ait kimlik bilgilerinin hukuka aykırı şekilde kullanıldığı tespit edildi.

Bu bilgiler üzerinden sahte kimlik kartları oluşturularak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde satış ile devir işlemleri yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Söz konusu eylemlerin organize sistematik yapı içerisinde gerçekleştirildiği, haksız ekonomik menfaat sağlanmaya çalışıldığı, kamu kurumlarının güvenilirliğinin hedef alındığı bildirildi. İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan operasyonla aralarında örgüt lideri Halit Kayaoğlu’nun bulunduğu 31 şüpheli adalete teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

DİJİTAL İZLER MEMURLARI ELE VERDİ İstanbul'da icra edilen faaliyetlerde yakalanan H.K. ile E.K. isimli şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen dijital materyaller incelendi. Suç yapılanmasının kamu görevlileriyle irtibatı bu sayede deşifre edildi. Mağdurlara ait kimlik bilgilerinin nüfus müdürlüklerindeki memurlar aracılığıyla temin edildiği saptandı. LOG kayıtları üzerindeki incelemeler neticesinde sisteme erişim sağlayan 4 kamu görevlisi belirlendi. Düzce Çilimli İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Fuat Şahin, Düzce Çilimli İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Melek Altunkaya, Antalya Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Halil Güleç, Antalya Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Abdilkerim Güzel şüpheli sıfatıyla dosyaya eklendi. Kamu görevlilerinin mağdur şahıslara ait kimlik bilgilerine erişim süreçleri, bu bilgilerin suç yapılanmasına aktarılıp aktarılmadığı, resmi belgede sahtecilik eylemlerine iştirak durumları, örgütsel irtibatları yönünden soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı. Sürücü belgesi iptal edilenlere ehliyet temin eden ve tapu dairelerinde usulsüz devir işlemi yapmaya çalışan örgütün memur bağlantıları tespit edildi.

ZANLILARIN TAM LİSTESİ Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla değerlendirilen şahısların listesine Takvim ulaştı. Lider kadrosunda Halit Kayaoğlu yer alırken yöneticilerin Murat Ulusoy, Ferhat Ağaoğlu, Fatih Ocaktan, Serdar Okuklu, Yener Zencir, Elegül Durnazarov olduğu kaydedildi. Örgüt üyeleri listesinde Halil Kısrık, Suat Kurtuluş, Oğultürk Ekinci, Altıny Durdymyradova, Yunus Yıldırım, Ertuğrul Karakuş, İsmet Baykan, Vahit Ertürk, Suhrap Hatamov, Halil Güleç, Adem Koç, Fırat Binali, Ahmet Deniz, Celal Can Çevik, Emre Balıkçı, Suna Ulusoy, Abdilkerim Güzel, Aden Pehlivan, Emre Kaya, Polat Atayev, Melek Altunkaya, Fuat Şahin, Özge Kaplan, Ali Akyol isimleri yer aldı. Rol İsim Lider Halit Kayaoğlu Yöneticiler Murat Ulusoy Ferhat Ağaoğlu Fatih Ocaktan Serdar Okuklu Yener Zencir Elegül Durnazarov Örgüt Üyeleri Halil Kısrık Suat Kurtuluş Oğultürk Ekinci Altıny Durdymyradova Yunus Yıldırım Ertuğrul Karakuş İsmet Baykan Vahit Ertürk Suhrap Hatamov Halil Güleç Adem Koç Fırat Binali Ahmet Deniz Celal Can Çevik Emre Balıkçı Suna Ulusoy Abdilkerim Güzel Aden Pehlivan Emre Kaya Polat Atayev Melek Altunkaya Fuat Şahin Özge Kaplan Ali Akyol Antalya ve Düzce illerindeki nüfus müdürlüklerinde görevli 4 memurun log kayıtları incelenerek şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edildiği bildirildi. EMANETE İHANET EDEN KAMU GÖREVLİLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK Operasyona dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı, kapsamlı tedbirlerin hayata geçirileceğini belirterek, "Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkanlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir." dedi.