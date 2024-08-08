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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Salih ve Emirhan’a hazır ol emri

Süper Lig'in ilk maçında Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Süper Kupa maçına göre 2 değişiklik yapılması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’tan Salih ve Emirhan’a hazır ol emri

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Pazar günü ligin ilk maçında Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un bu maçın 11'inde Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına göre 2 değişiklik yapması bekleniyor. Stoperde kasığındaki sakatlığı süren Omar Colley'in forma giyememesi durumunda yeni transfer Emirhan Topçu'ya görev vermesi beklenen Gio'nun orta sahada forma giymesi beklenmeyen Gedson'un yerine de Salih'e görev vereceği ifade ediliyor. Gio'nun iki oyuncudan da hazır olmalarıni istediği gelen haberler arasında.

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