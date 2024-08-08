Ajda Pekkan’dan protokole tepki | Müziği durdurup nezaket dersi verdi: Bilmiyorsanız gelmeyin!

78 yaşındaki Ajda Pekkan, bu sene de geleneği bozmadı ve aylardır süren hazırlıktan sonra DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Geceye özel koreografi ve ışık gösterilerinin sunulduğu konserde Pekkan, sahnede hayranlarını "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamladı. Harbiye konserinde dikkat çekici bir olay da yaşandı.

ŞARKIYI YARIDA KESTİ

Protokol arasında bulunan Semiramis Pekkan'ın da olduğu bir grup şarkısı bitmeden ayaklanınca Ajda Pekkan, performansını yarıda keserek uyarıda bulundu. Çok sinirlenen Süperstar, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" ifadelerini kullandı.