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Abdullah Avcı Rapid maçı öncesi açıklamalarda bulundu: heyecanımız yüksek

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, “Rapid maçında iyi oyunla yukarı doğru devam etmek istiyoruz. Şampiyonluk senesindeki gibi heyecanım çok yüksek” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Abdullah Avcı Rapid maçı öncesi açıklamalarda bulundu: heyecanımız yüksek

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı öncesi konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Avusturya'nın köklü kulüplerinden biriyle oynuyoruz. İyi bir hafta geçti. Umarım ikinci maçtan üzerine koyduğumuz, taraftarımızın desteğiyle beraber yarın (bugün) iyi bir oyunla yukarıya doğru devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Abdullah Avcı, "Şampiyonluk senesindeki gibi heyecanım çok yüksek. Umarım transferlerde gerçekleştiği zaman bu arayı da kazanmayla devam edersek karşılığını alacağız diye düşünüyorum" dedi. Arseniy Bagatov transferiyle ilgili de konuşan Avcı, "Büyük ihtimalle yarın (bugün) akşam bize katılacak. Fiziksel olarak eksiği yok. Hepsi çok çalışacak, çalışarak daha iyi yerlere gelecek oyuncular" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yakın tarihe baktığımızda Sörloth, Cornelius ve Onuachu gibi profiller Trabzonspor ve Türk futboluna etki yaratmıştır. Bizler de bu profiller üzerinden giderek çalışıyoruz. Başkanımız Ertuğrul Doğan yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, "Rapid Wien maçı zor geçecek ama biz hafta içi hocamızın verdiği direktiflerle iyi çalıştık. Galibiyet serisine devam etmeliyiz. İyi bir ekibe sahibiz. Turu geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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