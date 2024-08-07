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Barış Arduç'tan Erçel'e övgü: Hande çok şahane

Barış Arduç, birlikte aynı filmde rol aldığı Hande Erçel için, “Şahane bir insan. Müthiş uyumlu bir hanımefendi'' diyerek övdü.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Barış Arduç’tan Erçel’e övgü: Hande çok şahane

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Barış Arduç, önceki gün akşam saatlerinde köprü trafiğinde görüntülendi. Arduç, gazeteciler ile trafik esnasında kısaca sohbet etti. Erçel ile birlikte rol alacağı filmin çekimlerinin bittiğinden bahseden Arduç, "Çekimlerimiz bitti. İçimize sinen bir proje oldu. Hande şahane bir insan... 25 gün kadar beraber çalıştık, keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi" dedi. Geçtiğimiz günlerde eşi Gupse Özay'ın doğum gününü İzmir'de kutlayan Arduç, "Onlar evdeler şimdi beni bekliyorlar. Onlara doğru gidiyorum" diyerek akan trafikte oradan ayrıldı.

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