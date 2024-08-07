Barış Arduç’tan Erçel’e övgü: Hande çok şahane

Barış Arduç, önceki gün akşam saatlerinde köprü trafiğinde görüntülendi. Arduç, gazeteciler ile trafik esnasında kısaca sohbet etti. Erçel ile birlikte rol alacağı filmin çekimlerinin bittiğinden bahseden Arduç, "Çekimlerimiz bitti. İçimize sinen bir proje oldu. Hande şahane bir insan... 25 gün kadar beraber çalıştık, keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi" dedi. Geçtiğimiz günlerde eşi Gupse Özay'ın doğum gününü İzmir'de kutlayan Arduç, "Onlar evdeler şimdi beni bekliyorlar. Onlara doğru gidiyorum" diyerek akan trafikte oradan ayrıldı.

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