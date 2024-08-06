Ünlü oyuncu Melis Sezen yıldızlarla bir araya geliyor!

Melis Sezen, uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Amsterdam'da gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından önemli isimlerin yarıştığı Septimius Ödülleri'nde, Türk sinemasının gururu olarak tek bir aday gösterildi ve bu onur Melis Sezen'e nasip oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödül Töreni'nde, Emmy, BAFTA ve Oscar gibi önemli ödüllerin sahibi birçok katılımcı da yer alıyor.

YETENEĞİNİ KANITLIYOR!

Sezen, 19-20 Ağustos'ta Amsterdam Tuschinski Theater'da düzenlenecek törende, Türkiye'yi temsil edecek. Adaylığın detayları ve ödüllerle ilgili bilgiler henüz resmi olarak paylaşılmadı. Ancak Sezen'in bu uluslararası başarıya ulaşması, onun global alandaki etkisini ve yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor. Sezen'in Amsterdam'daki bu önemli yarışmadaki şansı, sinema dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştıracak gibi görünüyor.