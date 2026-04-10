Fırsatçılar gıdadan temizlik ürünlerine kadar pek çok üründe gramaj oyununu devreye aldı. Ürünlerin fiyatı değişmiyor ancak ağırlığı ya da adedi azalıyor. Son dönemde gramaj hilesine yönelik tüketici şikayetlerinde artış görülüyor.
Otomobil bakım ve temizlik ürünleri satan bir firmadan alışveriş yapan bir tüketici, ambalajında 1 kilogram yazan far temizleme sıvısının 935 gram çıktığını söyledi.
Ünlü bir diş macunu markasının da küçük boy ürününü "büyük boy" algısı yaratacak paketle sunması tepki çekti. Tanınmış başka bir firma da yıllardır 10'lu pakette sunduğu bisküvisini ambalajında belirtmeden 9 adede düşürürken, bir yufka markasının ise ürün gramajlarını ambalajda belirtmeden düşürdüğü yönünde şikayet yağdı. Şikayet listesi uzayıp giderken, tüketiciye öneriler Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan geldi.
HER ÜRÜNE AYRI CEZA
Firmaların gramaj ya da adet konusunda yaptığı bu oyunların, tüketiciyi aldatıcı bir uygulama olduğunu belirten Ağaoğlu, bazı firmaların gramajı anlaşılmayacağını düşündüğü kadar azalttığını ya da tüketiciyi hiç bilgilendirmeden ürünün adedini düşürdüğünü söyledi.
Ağaoğlu, bu haksız uygulamaların tespit edilmesi durumunda firmalara uygulanacak yaptırımları da anlattı:
"Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne göre; firmalar bir ürünün hacminde, gramajında, adedinde ya da uzunluğunda bir değişiklik yaptıklarında, bunu tüketicinin dikkatini çekecek şekilde ambalaja yerleştirmeli. Bazı örneklerde ambalajın arka kısmını küçük bir şekilde yazdıklarını görüyoruz. Ama bu kabul edilmiyor. Çünkü değişikliklerle ilgili tüketicinin dikkatini çekerek bilgilendirme yapılması gerekiyor. Yanıltıcı ambalajlama uygulamalarına gidildiği taktirde bu, aldatıcı ticari uygulama sayılıyor ve firmaya 1 milyon 83 bin lira idari para cezası veriliyor. Üstelik bu yaptırım her bir ürün için ayrı ayrı uygulanıyor."
'ŞİKAYET EDİN'
Tüketicilerin mağdur olmamak için bu tür haksız uygulamalar yapılan ürünleri tüketmemesi gerektigini anlatan Ağaoğlu, "Önceden bu uygulamaları firmalar çok fazla yapıyordu. Vatandaş, ürünler konusunda çok mağdur oluyordu. Bu sebeple Ticaret Bakanlığı düzenleme yaptı" şeklinde konuştu. Ağaoğlu, tüketicinin mağdur olması durumunda yapabileceklerini ise şu şekilde anlattı: "Reklam ve haksız ticari uygulama şikayetiyle Ticaret Bakanlığı'nın sitesi üzerinden şikayet oluşturabilir. Şikayetler e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilir. Bu gibi durumlar Reklam Kurulu'na şikayet edilmeli ki firma cezasız kalmasın."
Haber: Ezgi Acer