Fırsatçılar gıdadan temizlik ürünlerine kadar pek çok üründe gramaj oyununu devreye aldı. Ürünlerin fiyatı değişmiyor ancak ağırlığı ya da adedi azalıyor. Son dönemde gramaj hilesine yönelik tüketici şikayetlerinde artış görülüyor.

Otomobil bakım ve temizlik ürünleri satan bir firmadan alışveriş yapan bir tüketici, ambalajında 1 kilogram yazan far temizleme sıvısının 935 gram çıktığını söyledi.

Ünlü bir diş macunu markasının da küçük boy ürününü "büyük boy" algısı yaratacak paketle sunması tepki çekti. Tanınmış başka bir firma da yıllardır 10'lu pakette sunduğu bisküvisini ambalajında belirtmeden 9 adede düşürürken, bir yufka markasının ise ürün gramajlarını ambalajda belirtmeden düşürdüğü yönünde şikayet yağdı. Şikayet listesi uzayıp giderken, tüketiciye öneriler Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan geldi.