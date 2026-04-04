CHP'li Uşak Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla "bankamatik sevgilileri" skandalı patlak verdi. Özkan Yalım'ın sevgililerinin çalışmadan maaş aldığı ortaya çıkarken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki "rica üzerine işe aldım" diyerek durumu kabul etti. Gözaltı sonrası serbest bırakılan Eşki için savcılık yeniden tutuklama talep ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Yalım'ın uçkur sponsoru Eşki'ye sahip çıkarak AK Parti'yi hedef aldı.
UŞAK BELEDİYE BAŞKANI OTELDE YAKALANDI: BANKAMATİK SEVGİLİLERİ PATLADI
Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ankara'da bir otelde gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dosyası, İzmir'e uzanan "bankamatik memuru" skandalını da ortaya çıkardı. Soruşturmada Yalım'ın yönlendirmesiyle sevgilisi Aslıhan Aksoy'un Bornova Belediyesi'nde işe alındığı, ancak fiilen çalışmadan maaş aldığı belirlendi.
EŞKİ VE AKSOY İTİRAF ETTİ
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, söz konusu işe alımı açıkça kabul ederek "Bornova Belediye Başkanı olarak bu münferit hatanın sorumluluğunu kabul ediyorum. Kamu kaynaklarını korumaya olan bağlılığımız nedeniyle bu kişinin belediyemizde çalıştığı 5 ay 8 günlük süre kapsamında doğacak tüm kamu zararı Bornova Belediyesine tarafımızca iade edilecektir." dedi. Aksoy'un da ifadesinde çalışmadan maaş aldığını kabul ettiği ve zararı ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 9 Nisan'da Eşki ile birlikte 3 kişi "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında savcılık tutuklama talep etti ancak nöbetçi hakimlik serbest bırakılmalarına karar verdi.
Bunun üzerine savcılık 10 Nisan'da karara itiraz ederek yeniden tutuklama talebinde bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN UÇKURCULARI SAVUNDU AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Bornova dosyasına ilişkin yaptığı açıklamada sürecin hukuki olmadığını savunarak hükümeti hedef aldı. Özel, Eşki'nin sadece ifadeye çağrıldığını, sürecin sonradan gözaltına dönüştürüldüğünü belirterek, tutuklama talebinin haksız olduğunu öne sürdü ve AK Parti'yi suçladı.
"BORNOVA BAŞKANIMIZIN KENDİSİYLE İLGİLİ OLMAYAN BİR HUSUS"
Bugün Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'ı ziyaret eden Özgür Özel daha sonra kamera karşısına geçti.
Yalım'ın sevgilisini Bornova Belediyesi'ne 'bankamatik memuru' olarak yerleştirmesi hakkında itirafları ve belgeleri yok sayan Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapılan herhangi bir operasyona kimsenin 'Hukuki bir operasyondur' diyecek durumu yoktur. Zaten dün Bornova Belediye Başkanımızın muhatap olduğu süreci biliyorsunuz. Kendisi telefonla görüşüne başvurulmak üzere davet ediliyor. Ardından bunun bir gözaltı sürecine dönüşmesi telkin ediliyor. Kendisi gözaltına alındığını öğreniyor. Sonra ifadelerini veriyor. O basit ve kendisiyle ilgili olmayan hususta, doğrudan kendisinin sorumluluğu olmayan hususta ve kalkıp eve gideceğini düşündüğü sırada, tutuklama talebiyle sevk ediliyor hakime.
"İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALAN BİR PERSONEL..."
Allah'tan hakim bakıyor ve ne kendisi ne diğer arkadaşlar için tutuklama gibi bir tedbire ihtiyaç duymuyor. Dünkü konu gibi yani kendisinin haberdar olduğunda soruşturma açtığı ve kamu zararını kendi cebinden karşıladığı ve bunu bir özeleştirel şekilde kamuoyuyla paylaşan kişiye tutuklama talep ediyor. Bir personelin işte o kamuoyunda işe gitmeden maaş alan bankamatik personel gibi bir personelin birkaç aylık maaşıyla ilgili bir durum.
AK PARTİ'Yİ SUÇLADI
Eğer Türkiye'de bankamatik personel çalıştırma yüzünden belediye başkanı tutuklanacaksa, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde müebbet hapisten kurtulabilecek belediye başkanı bir elin parmaklarını geçmez."
YALIM'IN ÖZEL'E VIP KIYAĞI
Özel'in itiraflarla ve belgelerle ortada olan skandallar zincirini savunması "Neyin diyeti?" sorusunu gündeme getiriyor... Özkan Yalım'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı araca belediye kasasından milyonluk VIP dizayn yaptırdığı ortaya çıkmış ve "Altındaki arabayı ben aldım" dediği iddia edilmişti.