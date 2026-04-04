"BORNOVA BAŞKANIMIZIN KENDİSİYLE İLGİLİ OLMAYAN BİR HUSUS"

Bugün Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'ı ziyaret eden Özgür Özel daha sonra kamera karşısına geçti.

Yalım'ın sevgilisini Bornova Belediyesi'ne 'bankamatik memuru' olarak yerleştirmesi hakkında itirafları ve belgeleri yok sayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapılan herhangi bir operasyona kimsenin 'Hukuki bir operasyondur' diyecek durumu yoktur. Zaten dün Bornova Belediye Başkanımızın muhatap olduğu süreci biliyorsunuz. Kendisi telefonla görüşüne başvurulmak üzere davet ediliyor. Ardından bunun bir gözaltı sürecine dönüşmesi telkin ediliyor. Kendisi gözaltına alındığını öğreniyor. Sonra ifadelerini veriyor. O basit ve kendisiyle ilgili olmayan hususta, doğrudan kendisinin sorumluluğu olmayan hususta ve kalkıp eve gideceğini düşündüğü sırada, tutuklama talebiyle sevk ediliyor hakime.

"İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALAN BİR PERSONEL..."

Allah'tan hakim bakıyor ve ne kendisi ne diğer arkadaşlar için tutuklama gibi bir tedbire ihtiyaç duymuyor. Dünkü konu gibi yani kendisinin haberdar olduğunda soruşturma açtığı ve kamu zararını kendi cebinden karşıladığı ve bunu bir özeleştirel şekilde kamuoyuyla paylaşan kişiye tutuklama talep ediyor. Bir personelin işte o kamuoyunda işe gitmeden maaş alan bankamatik personel gibi bir personelin birkaç aylık maaşıyla ilgili bir durum.

AK PARTİ'Yİ SUÇLADI

Eğer Türkiye'de bankamatik personel çalıştırma yüzünden belediye başkanı tutuklanacaksa, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde müebbet hapisten kurtulabilecek belediye başkanı bir elin parmaklarını geçmez."

YALIM'IN ÖZEL'E VIP KIYAĞI

Özel'in itiraflarla ve belgelerle ortada olan skandallar zincirini savunması "Neyin diyeti?" sorusunu gündeme getiriyor... Özkan Yalım'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı araca belediye kasasından milyonluk VIP dizayn yaptırdığı ortaya çıkmış ve "Altındaki arabayı ben aldım" dediği iddia edilmişti.