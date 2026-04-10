CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bolu'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ekibinin yolsuzlukları bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen Bolu Belediyesi'nin insanların dini duygularını sömürerek "kurban bağışı" adı altında topladıkları paralarla bir tek kurbanlık hayvan bile almadığı ortaya çıktı.
"KURBAN KESMEK İÇİN DEĞİL ÖĞRENCİLERE BURS İÇİN TOPLADIK"
Bağışı toplayan BolSev'in yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadede, "Biz bu bağışı toplarken, esasında kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için bağış toplamayı amaçlamıştık." dedi.
Bolu Belediyesine bağlı BolSev A.Ş'de yaşanan bu kirli olay akıllara FETÖ'ye bağlı dernek ve vakıflarda toplanan ancak terör örgütünün emelleri için kullanılan bağışları getirdi.
68 HİSSE İÇİN 884 BİN TL
Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) ile ilgili başlatılan inceleme sonrasında müfettişlerin raporlarında yer alan bazı hususlar Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına girdi. 2025 yılında hisse başı 13 bin TL üzerinden bağış adı altında 68 hisse için 884 bin TL para toplandı. Müfettiş incelemesinde ise 65 hisse üzerinden 845 bin TL'nin toplandığı ortaya çıktı. Ancak vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımına ve kesimine dair herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi.
"GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK" YALANIYLA İSTİSMAR
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda "Bir Kurban Bir Umut. Bağışlarınız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşsın, sofralara bereket, yüreklere umut olsun. Bu Kurban Bayramı'nda siz de BolSev Vakfı aracılığıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşayın." ifadeleriyle insanların dini duygularını sömürdüler.
VAKFIN YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN İTİRAF GİBİ SAVUNMA
Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Sarıyıldız soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, yaptıkları bu yolsuzluğu şöyle savundu: "Bizim 2025 yılında vakıf olarak kurban bağışı adı altında para topladığını doğrudur. Ancak, biz bu bağışı toplarken, esasında kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için bağış toplamayı amaçlamıştık. Bizim bu bağışı toplamımızdaki asıl amaç yapılan bağışları ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere maddi olarak ulaştırmaktı. Bu nedenle herhangi bir hayvan alımı yapılmadı."
Ancak Vakfın kurban bağışı için hazırladığı ilanda, Ali Sarıyıldız'ın ifadesindeki gibi "öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım" yapılacağı bilgisine yer verilmeyerek, "kurbanların ihtiyaç sahiplerine" ulaştırılacağı algısı oluşturuldu. Sarıyıldız, Vakfın Yönetim Kurulu tarafından toplanan bağışla hayvan alımı yapılmayacağına dair bir karar da alınmadığını ifadesinde itiraf etti.
FETÖ'CÜLERİN İSTİSMAR TAKTİĞİ
Bolu Belediyesine bağlı BolSev A.Ş'de yaşanan bu kirli olay, FETÖ'ye bağlı dernek ve vakıflarda toplanan ancak terör örgütünün emelleri için kullanılan bağışları akıllara getirdi. FETÖ Terör Örgütü inanç sahibi insanlardan yıllarca kurban bağışı adı altında para toplayıp zimmetine geçirmişti. FETÖ, kendisine bağlı vakıf ve dernekler aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışı yaptığı organizasyonlarda kurban kestirmek isteyen vatandaşlardan milyonlarca liralık bağış toplayarak bu paraları, kirli amaçları için kullanıyordu. MASAK raporuna giren FETÖ'nün yaptığı bu yolsuzluklar kapsamında birçok derneği operasyon yapılmıştı.
252 YILA KADAR HAPİS İHTİMALİ
Vakfa yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkında dikkat çeken cezai tablo ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre olayda toplam 36 mağdurun bulunduğu, her bir mağdur için ayrı ayrı ceza talep edilmesi halinde şüphelilerin kişi başı 7 yıl olmak üzere toplamda 252 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceği değerlendiriliyor.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in savcılık sorguları tamamlandı.
Öte yandan şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken Tanju Özcan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız ise adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi.
Geçen yıl toplanan kurban bağışlarının bu şekilde değerlendirilmeyip BolSev'e aktarıldığı iddiasına yönelik sorgulamalar neticesinde 4 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. 6 Nisan'da ise soruşturma kapsamında CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.