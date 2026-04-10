Soruşturma dosyasında 36 mağdur bulunuyor ve her bir mağdur için ayrı ceza talep edilmesi halinde şüpheliler kişi başı 7 yıl olmak üzere toplamda 252 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir.

Bolu Belediyesine bağlı BolSev Vakfı 2025 yılında kurban bağışı adı altında 68 hisse için 884 bin TL topladı ancak kurbanlık hayvan alımı ve kesimi yapılmadı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor. Bolu'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ekibinin yolsuzlukları bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen Bolu Belediyesi'nin insanların dini duygularını sömürerek "kurban bağışı " adı altında topladıkları paralarla bir tek kurbanlık hayvan bile almadığı ortaya çıktı.

"KURBAN KESMEK İÇİN DEĞİL ÖĞRENCİLERE BURS İÇİN TOPLADIK" Bağışı toplayan BolSev'in yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadede, "Biz bu bağışı toplarken, esasında kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için bağış toplamayı amaçlamıştık." dedi. Bolu Belediyesine bağlı BolSev A.Ş'de yaşanan bu kirli olay akıllara FETÖ'ye bağlı dernek ve vakıflarda toplanan ancak terör örgütünün emelleri için kullanılan bağışları getirdi. Vakfa yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkında dikkat çeken cezai tablo ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre olayda toplam 36 mağdurun bulunduğu, her bir mağdur için ayrı ayrı ceza talep edilmesi halinde şüphelilerin kişi başı 7 yıl olmak üzere toplamda 252 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceği değerlendiriliyor.

Kurban bağışı



68 HİSSE İÇİN 884 BİN TL



Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) ile ilgili başlatılan inceleme sonrasında müfettişlerin raporlarında yer alan bazı hususlar Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına girdi. 2025 yılında hisse başı 13 bin TL üzerinden bağış adı altında 68 hisse için 884 bin TL para toplandı. Müfettiş incelemesinde ise 65 hisse üzerinden 845 bin TL'nin toplandığı ortaya çıktı. Ancak vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımına ve kesimine dair herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi.

"GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK" YALANIYLA İSTİSMAR

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda "Bir Kurban Bir Umut. Bağışlarınız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşsın, sofralara bereket, yüreklere umut olsun. Bu Kurban Bayramı'nda siz de BolSev Vakfı aracılığıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşayın." ifadeleriyle insanların dini duygularını sömürdüler.