Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, Fotoğraflar: AA

İSRAİL'DE MAVİ VATAN PANİĞİ

Maariv, "Türk Deniz Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz'de insansız bir geminin ilk kez bir drone tarafından imha edildiği bir gerçek mühimmatlı tatbikatı tamamladı." ifadelerini kullandı. Tatbikatta ayrıca gelişmiş yetenekler ve Ankara'nın kapsamlı deniz gücü geliştirme planının da sergilendiğine dikkat çekildi.

"DÜNYADA İLK KEZ TÜRKİYE YAPTI"

Maariv ayrıca tatbikatın merkezinde "dünyada ilk kez" Bayraktar TB3 tipi insansız hava aracının, insansız intihar botunu başarıyla imha ettiğini belirtti ve "Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan çarpıcı görüntüler, Ankara'nın teknolojik sıçramasını gözler önüne sererken bölgede de geniş yankı uyandırdı." ifadelerini kullandı.