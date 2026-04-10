Milli Savunma Bakanlığının (MSB) düzenlediği Mavi Vatan-2026 Tatbikatı İsrail'de büyük yankı uyandırdı. İsrail gazetesi Maariv, "Türk ordusu gösterişli bir askeri tatbikatta eşi benzeri görülmemiş bir yetenek sergiledi: Dünyanın 1 numarası" başlığını kullandı.
İSRAİL'DE MAVİ VATAN PANİĞİ
Maariv, "Türk Deniz Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz'de insansız bir geminin ilk kez bir drone tarafından imha edildiği bir gerçek mühimmatlı tatbikatı tamamladı." ifadelerini kullandı. Tatbikatta ayrıca gelişmiş yetenekler ve Ankara'nın kapsamlı deniz gücü geliştirme planının da sergilendiğine dikkat çekildi.
"DÜNYADA İLK KEZ TÜRKİYE YAPTI"
Maariv ayrıca tatbikatın merkezinde "dünyada ilk kez" Bayraktar TB3 tipi insansız hava aracının, insansız intihar botunu başarıyla imha ettiğini belirtti ve "Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan çarpıcı görüntüler, Ankara'nın teknolojik sıçramasını gözler önüne sererken bölgede de geniş yankı uyandırdı." ifadelerini kullandı.
MSB'DEN MAVİ VATAN-2026 TATBİKATI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın tamamlandığını bildirdi. Bakanlığın NSosyal hesabından Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Denizlerdeki gücümüz, milletimizin güvenliğinin sarsılmaz teminatıdır. Türkiye'nin denizlerdeki kararlılığını ve caydırıcı gücünü ortaya koyan Mavi Vatan-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Su üstü unsurları, denizaltılar, hava unsurları ve harekat merkezleri arasındaki kusursuz eş güdüm, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesini ve milli imkanlarla desteklenen operasyonel gücünü bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam ediyor."
Tatbikatın fiili atışlı safhasını, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin TCG Anadolu'dan takip ettiği belirtilen paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.