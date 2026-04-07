Operasyonda valiz içinde 4 milyon 500 bin lira nakit, soğuk cüzdan ve dijital materyallere el konuldu.

Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'nın da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendi.

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına ilişkin, İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

4 MİLYON 500 BİN LİRAYA EL KONULDU

Operasyon kapsamında belirlenen 30 adreste yapılan aramalarda, valiz içerisinde bulunan 4 milyon 500 bin lira ile soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İş insanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan gözaltına alındı. Bunun üzerine toplam şüpheli sayısı ise 22'ye yükseldi.