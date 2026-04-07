CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına ilişkin, İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
4 MİLYON 500 BİN LİRAYA EL KONULDU
Operasyon kapsamında belirlenen 30 adreste yapılan aramalarda, valiz içerisinde bulunan 4 milyon 500 bin lira ile soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında İş insanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan gözaltına alındı. Bunun üzerine toplam şüpheli sayısı ise 22'ye yükseldi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ile Ceyhan Han çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bugün gözaltına alınan Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan'ın ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
RUHSAT YOLSUZLUĞUNUN ODAĞINDA "KENT A.Ş. HATTI" YER ALIYOR*
Soruşturmanın merkezinde belediye iştiraki Kent A.Ş.'nin yer alırken ruhsat ve iskân başvurularında bulunan müteahhitlerden "danışmanlık hizmeti" adı altında ödeme talep edildiği ve bu ödemeler yapılmadan işlemlerin ilerlemediği kaydedildi.
Üsküdar Belediyesi'nde yapılan aramalarda, iştirak şirketlerinden Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bulunan bir odanın tahsis edildiği ve odanın kapısındaki isimlikte 'başkan yardımcısı' unvanının yazdığı belirlendi.
RENKLENDİRİLMİŞ TABLO İLE TALİMAT
Kent AŞ görevlilerinin, yapı ruhsatı verilme sürecinde yetkileri olmamasına rağmen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileriyle birlikte çalıştığı tespit edildi. En çarpıcı tespitlerden biri ise "renk kodlu tablo sistemi" oldu. Buna göre Kent A.Ş.'nin resmi yetkisi olmamasına rağmen süreci fiilen yönlendirdiği, önce WhatsApp ve sözlü talimatlarla yürütülen sistemin daha sonra Gmail üzerinden oluşturulan bir tabloyla sürdürüldüğü belirtildi. Bu tabloda kullanılan renklerin, dosyanın ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyen bir işaret mekanizmasına dönüştüğü anlaşıldı.
MAVİ RENKSE İŞLEM YÜRÜYOR
Kapalı devre bir iletişim ağı üzerinden, ada-parsel bazlı renklendirmeler yapılarak Excel tablosu oluşturulduğu ve bu renklendirme yöntemine göre yapı ruhsatı verilip verilmeyeceği konusunda görevlilere talimat verildiği belirlendi. Excel listesinde yer alan ada ve parsellerin bulunduğu satırların mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu renklerle ayrıldığı; mavi rengin işlemlerin yürütüldüğünü, kırmızının anlaşma sağlanamadığını, yeşilin henüz görüşme yapılmadığını, turuncunun ise ilgilisiyle görüşme gerçekleştirildiğini ifade ettiği tespit edildi. Bu renklendirmelere göre yapı ruhsatlarının verildiği, iskan ruhsatlarında sorumluluk Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde olmasına rağmen kararların Kent AŞ Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı belirlendi. Bu toplantılara, iskan ruhsatını onaylayan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de katıldığı tespit edildi.
PARA VERMEZSENİZ PROJE İLERLEMEZ
Mahkeme sevk yazısına giren ifadeler, dosyanın en kritik bölümlerinden biri oldu. Bazı şüphelilerin kendi beyanlarında dahi para trafiğini doğrular nitelikte ifadeler kullandığı görüldü.
Şüpheli Ceyhan Han, önceki ifadelerini reddetmesine rağmen hâkimlik sorgusunda Alperen Uçar'a döviz verdiğini, milyonlarca liralık ödeme yapıldığını ve kalan kısmın iskân onayı sonrası verileceğini anlattı. Han, sistemin tek kişiden ibaret olmadığını, çok kademeli bir onay ve para akışı bulunduğunu söyledi.
Şüpheli Erdem Alkan ise projelerin devamı için ödeme yapmaya zorlandıklarını açıkça dile getirerek, "ödeme yapmazsanız projeye devam edemezsiniz denildi" ifadesini kullandı. Yılmaz Kozan da ödeme yaptıktan sonra iskân aldığını ve Spor A.Ş.'ye para yatırdığına dair dekont sunduğunu beyan etti.
ETKİN BEYANLAR SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ*
Soruşturma kapsamında bazı isimlerin "faydalı beyan" verdiği ve bu ifadelerin dosyanın seyrini geliştirdiği öğrenildi.
YENİ GÖZALTILAR GELEBİLİR
Üsküdar Belediyesi'nde görevli bazı müdür ve teknik personelin anlatımlarıyla birlikte belediye içindeki işlem zinciri, para taleplerinin hangi aşamalarda devreye girdiği ve dosyaların nasıl bekletildiği öğrenildi. Savcılık kaynakları, bu beyanların dijital veriler ve para hareketleriyle örtüştüğünü belirtti.
Soruşturma dosyasına yansıyan bulgular, iddiaların bireysel rüşvet vakalarının ötesine geçerek kurumsal bir işleyişe dönüştüğü yönünde değerlendirmelere neden oldu. Ruhsat ve iskân süreçlerinin sistematik bir menfaat ağına bağlanması, soruşturmanın en kritik başlığı haline geldi. Gözler şimdi savcılığın yeni delil ve ifadelerle soruşturmayı genişletip genişletmeyeceğine ve dosyanın daha üst yönetim kademelerine uzanıp uzanmayacağına çevrildi