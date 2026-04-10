MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yıllık net 5 milyon Euro kazandığı belirtilen Pavard için Avrupa'dan gelecek tekliflerde maaş konusu belirleyici olabilir. Manchester United'ın oyuncuya ilgi duyabileceği konuşulsa da bu rakamın İngiliz ekibi açısından yüksek bulunabileceği ifade ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN İSTEMİYOR

Benjamin Pavard ile Al Hilal ve Al Nassr'ın da ilgilendiği iddialar arasında yer aldı. Ancak deneyimli futbolcunun kariyer planında şu aşamada Suudi Arabistan seçeneğinin bulunmadığı öne sürülüyor.