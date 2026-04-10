Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe ile Galatasaray, transfer piyasasında bir kez daha aynı isimde buluştu. İstanbul'un iki büyük kulübünün, Inter bağlantılı Benjamin Pavard dosyasında nabız yokladığı ortaya çıktı.
PAVARD İÇİN SÜRPRİZ HAMLE
Benjamin Pavard ismi, yaz transfer dönemi yaklaşırken yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Sezon başında zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya gönderilen tecrübeli savunmacı için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın harekete geçtiği konuşuluyor.
INTER PLANLARINDA YER ALMIYOR
Sezonun tamamlanmasının ardından Marsilya'nın oyuncunun bonservisini almaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Inter'in de gelecek sezon planlamasında Pavard'ı düşünmediği öne sürüldü.
TÜRKİYE İHTİMALİ GÜÇ KAZANDI
Savunma hattına üst düzey bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Benjamin Pavard için şartları araştırdığı iddia ediliyor. Tecrübeli futbolcunun kariyerine yeni bir sayfa açma ihtimali, transfer sürecini daha da hareketlendirdi.
MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Yıllık net 5 milyon Euro kazandığı belirtilen Pavard için Avrupa'dan gelecek tekliflerde maaş konusu belirleyici olabilir. Manchester United'ın oyuncuya ilgi duyabileceği konuşulsa da bu rakamın İngiliz ekibi açısından yüksek bulunabileceği ifade ediliyor.
SUUDİ ARABİSTAN İSTEMİYOR
Benjamin Pavard ile Al Hilal ve Al Nassr'ın da ilgilendiği iddialar arasında yer aldı. Ancak deneyimli futbolcunun kariyer planında şu aşamada Suudi Arabistan seçeneğinin bulunmadığı öne sürülüyor.