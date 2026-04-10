Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı için savaş

Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren iki kulüp, yaz transfer dönemi öncesi Benjamin Pavard için devreye girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı için savaş
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Inter'e ait ancak Marsilya'da kiralık oynayan Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı transfer etmek için harekete geçti.
  • Marsilya'nın Pavard'ın bonservisini almayı düşünmediği ve Inter'in de gelecek sezon planlarında oyuncuya yer vermediği belirtiliyor.
  • Benjamin Pavard yıllık net 5 milyon Euro maaş alıyor ve Manchester United'ın bu rakamı yüksek bulabileceği ifade ediliyor.
  • Pavard'ın Al Hilal ve Al Nassr ile ilişkilendirilmesine rağmen kariyer planında Suudi Arabistan seçeneğinin bulunmadığı öne sürülüyor.
  • Her iki İstanbul kulübü de savunma hattını güçlendirmek için Pavard'ın transfer şartlarını araştırıyor.

Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe ile Galatasaray, transfer piyasasında bir kez daha aynı isimde buluştu. İstanbul'un iki büyük kulübünün, Inter bağlantılı Benjamin Pavard dosyasında nabız yokladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı için savaş-2

PAVARD İÇİN SÜRPRİZ HAMLE

Benjamin Pavard ismi, yaz transfer dönemi yaklaşırken yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Sezon başında zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya gönderilen tecrübeli savunmacı için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın harekete geçtiği konuşuluyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı için savaş-3

INTER PLANLARINDA YER ALMIYOR

Sezonun tamamlanmasının ardından Marsilya'nın oyuncunun bonservisini almaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Inter'in de gelecek sezon planlamasında Pavard'ı düşünmediği öne sürüldü.

TÜRKİYE İHTİMALİ GÜÇ KAZANDI

Savunma hattına üst düzey bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Benjamin Pavard için şartları araştırdığı iddia ediliyor. Tecrübeli futbolcunun kariyerine yeni bir sayfa açma ihtimali, transfer sürecini daha da hareketlendirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı için savaş-4

MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yıllık net 5 milyon Euro kazandığı belirtilen Pavard için Avrupa'dan gelecek tekliflerde maaş konusu belirleyici olabilir. Manchester United'ın oyuncuya ilgi duyabileceği konuşulsa da bu rakamın İngiliz ekibi açısından yüksek bulunabileceği ifade ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN İSTEMİYOR

Benjamin Pavard ile Al Hilal ve Al Nassr'ın da ilgilendiği iddialar arasında yer aldı. Ancak deneyimli futbolcunun kariyer planında şu aşamada Suudi Arabistan seçeneğinin bulunmadığı öne sürülüyor.

