CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin partiden kesin ihraç edilmesine karar verdi.

Torun'un babası Ahmet Torun, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve İl Başkanı Gökhan Şenyürek'e tepki gösterdi.

Ahmet Torun, CHP'lilerin şikayeti geri çekmeleri için kendilerine baskı yapıldığını iddia etti.

Ahmet Torun, tutuksuz yargılanma kararı verildiğinde adliye koridorlarında sanki beraat etmiş gibi davranılmasının kendilerini incittiğini belirtti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, taciz mesajları ortaya çıktıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Hasbi Dede (Görseller DHA, İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) CHP tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi DEDE'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen " partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."