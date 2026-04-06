Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi

Giresun'da 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'u taciz ettiği ortaya çıktıktan sonra Görele Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Hasbi Dede Yüksek Disiplin Kurulu'nda oy birliği ile partisinden kesin çıkarma cezası aldı. Torun'un babası Ahmet Torun, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve İl Başkanı Gökhan Şenyürek'e tepki gösterdi.

  • CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin partiden kesin ihraç edilmesine karar verdi.
  • Hasbi Dede, partide aldığı görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak gerekçesiyle cezalandırıldı.
  • Torun'un babası Ahmet Torun, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve İl Başkanı Gökhan Şenyürek'e tepki gösterdi.
  • Ahmet Torun, CHP'lilerin şikayeti geri çekmeleri için kendilerine baskı yapıldığını iddia etti.
  • Ahmet Torun, tutuksuz yargılanma kararı verildiğinde adliye koridorlarında sanki beraat etmiş gibi davranılmasının kendilerini incittiğini belirtti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, taciz mesajları ortaya çıktıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

CHP tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi DEDE'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen " partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

TORUN'UN BABASI CHP'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dede'nin taciz ettiği 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'un şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Torun'un babası Ahmet Torun CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve İl Başkanı Gökhan Şenyürek'e tepki gösterdi. CHP'lilerin şikayeti geri çekmeleri için kendilerine baskı yaptığını belirten Torun, "İlk aksamada tutuksuz yargılanma ara kararı verildiğinde adliye koridorlarında sanki beraat etmiş gibi davranılması bizi ayrıca incitti." dedi.

"CHP'Lİ İSİMLER NEREDEYDİ?"

Süreç boyunca bazı siyasi isimlerin sessiz kaldığını savunan Torun, şu soruları yöneltti:

"Bugün 'hak, hukuk, adalet' diyen Elvan Işık Gezmiş ve Dr. Şenyürek bu olaylar yaşanırken neredeydi? Bu soruların cevabını istiyorum. Daha sonra cenazeye katılmak gibi bir talepleri olduğunda da bunu nasıl kabul edebilirdik?"

