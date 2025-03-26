"Gökkuşağının teminatıyız" diyen ve 2015 yılında CHP Lideri Özgür Özel'in de imzasının olduğu kanun teklifi sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
2015 yılında CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok öncülüğünde CHP'li vekiller Meclis Başkanlığı'na lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslere (LGBTİ) yapılan ayrımcılığa ilişkin araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. Önergede, LGBTİ'lerin çalışma ve yaşam haklarını ellerinden aldığı belirtildi.
Teklifin gündeme gelmesi, vatandaşlar arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Eyüpsultan Meydanı'nda 'da konuya ilişkin soruları yanıtlayan vatandaşlar, CHP'nin öncelikle yapması gerekenin, parti içinde gündeme gelen yolsuzluklar ve sapkınlıkların sona erdirilmesi olduğunu ifade etti.
"MUHİTTİN BÖCEK'TEN ALDIĞI 20 MİLYON DOLARIN HESABINI VERSİN"
Önerinin tekrar gündeme getirilmesinin ve sosyal medyada viral olmasının sebebinin CHP içindeki sorunların göstergesi olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Bunlar tamamen gündem değiştirmek için Özgür Özel ve tayfasının tezgahıdır. Yani eşcinsellerin gündeme getirilmesi tamamen CHP içinde patlayan lağımların örtbas edilmesi konusunda yapılan bir çalışmadır. Bu millet neyin, ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi eşcinsel tayfasını sokağa dökmek. Yani ülkede bir başka kaos ülkesi oluşturmak. İkincisi kendi beceriksizliğini, Özgür Özel, kendisinin de sonunun geldiğini çok iyi biliyor. Öncelikle Özgür Özel, bu işler ile uğraşacağına Muhittin Böcek'ten aldığı 20 milyon doların hesabını versin" şeklinde konuştu.
Ramazan Kaya isimli bir vatandaş da, "Bu ülke hepimizin. önce bu namussuz belediye başkanları, kadınların ırzına geçen başkanları korumayı bıraksın, doğru dürüst muhalefet yapsın. Bizim derdimiz eşcinsel ya da eşcinsellik değil" ifadelerini kullandı.
2015 yılındaki kanun teklifine imza veren 10 milletvekili arasında CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel de bulunuyor.
LGBT'nin Rusya'da yasak olduğunu söyleyen Yusuf Kütük, "Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman bir ülkede yaşarken bunu bizim dinimizin emri olarak da yapmamamız gerekirken yani LGBT denen kavramı, popülist hale getirmemiz gerekir. Örneğin Rusya'da şu an LGBT ile ilgili yasaklar var. Ama biz Türkiye'de bunu hala yapamadık, nedense? Ben bunu taraftara oynamak değerlendiriyorum. Biz her kesimden kendimize yakın seçelim. Böylelikle de siyasi olarak gücümüzü korumaya devam edelim" dedi.
Metin Sarıgül isimli vatandaş ise "Ben insani şekilde düşünüyorum. Biz Müslüman bir ülkede yaşadığımız için bu bize uymayan bir durum. Allah'ın kitabında, Kur'an'ında bunun olmayacağını Lut Kavminden dolayı biliyoruz. Ben Müslüman olarak kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.
ÖZGÜR ÖZEL'İN LGBT+ DOSYASI KABARIK
CHP Lideri Özgür Özel, ailenin temeline dinamit koyan bu LGBT pervasızlığına defalarda destek çıktı.
Özgür Özel'in "Biz gökkuşağının teminatıyız" diyerek arka çıkıp yol verdiği LGBT sapkınları Saraçhane'de öpüşme kampanyası başlatmıştı. Azıtan lubunyalar dudak dudağa pozlar paylaşmaya başlamıştı.
YARGI PAKETİNE DE KARŞI ÇIKTI
Aynı zamanda Özel, 11. Yargı Paketi'nde yer alan cinsiyet değişimine karşı düzenlemeye karşı çıktı. Ailenin korunması ve neslin muhafazası adına atılacak adımlara karşı çıkan Özgür Özel, canlı yayında akıl almaz bir çıkışla: "Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının şeyini siyasetçilerin vereceği bir karar değil. Kişinin kendisinin vereceği bir karar. Sen kime hapis cezası getiriyorsun ya? Sana ne? " ifadelerini kullanmıştı.