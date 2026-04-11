Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Bunun için belli şartlar aranıyor. İşe iade hakkını kazanan işçiyi, kabul etmeyen işvereni ise kıdem ve ihbar tazminatına ilaveten üçüncü bir tazminat bekliyor. İşte detayları...

Fotoğraflar Takvim ve Anadolu Ajansı Arşivi'ne aittir.)

Kimler yararlanıyor?

İşveren işçiyi çıkartırken geçerli bir sebep göstermek zorunda. Geçerli sebep işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanabilir. İşverenin işten çıkartma sebebinin geçerli bir sebebe dayanmadığını düşünen işçi işe iade davası açabilir. İşe iade davası açabilmek için ilk koşul, iş yerinde en az 30 işçi çalıştırılmasıdır. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla iş yerinin bulunması halinde, iş yerinde çalışan işçi sayısı bu iş yerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İkinci koşul, işçinin iş yerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunmasıdır. İşçinin 6 aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanır. Yeraltı işlerinde çalışan işçiler için 6 ay çalışma şartı aranmaz. İşe iade için üçüncü koşul ise işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi çalışmasıdır.

Başvuru için süre sınırı var mı?

İşe iade için başvuru arabulucuya yapılıyor. Arabulucuya başvuru için 30 gün süre bulunuyor. 30 günlük zaman aşımı süresi, işverenin iş akdini feshettiğine dair bildiriminin yapıldığı gün başlıyor. Arabulucu süreci en çok 3+1 haftada tamamlanıyor. Eğer arabulucu ile sorun çözülemezse 2 hafta içerisinde iş mahkemesinde dava açılabiliyor.