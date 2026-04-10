İspanya hükümeti, Netanyahu'nun suçlamalarına sert yanıt verdi.

"SOYKIRIMCILARA TAM DÜŞMANLIK"

İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak nitelendiren ve İsrail'e karşı "diplomatik savaş yürütmekle" suçlayan açıklamalara sosyal medya hesabından karşılık veren Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Evet, savaş suçlularına ve soykırımcılara karşı tam düşmanlık." ifadesini kullandı.

"SİZ SOYKIRIMCI VE SUÇLU BİR REJİMSİNİZ"

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da ülkesi hakkındaki suçlamalara sosyal medyadan yanıt vererek, "Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız." paylaşımında bulundu.

İspanya'nın birçok kez Tel Aviv'in karşısında yer aldığını iddia eden Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İspanyol temsilcileri çıkarma kararı verdiğini duyurmuştu.

Netanyahu, İsrail'e karşı diplomatik savaş yürütmekle suçladığı İspanya'yı "bunun bedelini ödeyeceğiyle" tehdit etmişti.