Türkiye, 24 yıl aradan sonra ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Infantino, Erdoğan'a özel forma ve Dünya Kupası topu hediye etti.

Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldı.

Başkan Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.







Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.