Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.
FORMA VE FUTBOL TOPU HEDİYESİ
Infantino, Başkan Erdoğan'a adına özel forma, Dünya Kupası özel topu hediye etti.
DÜNYA KUPASI İSTANBUL'DA
Başkan Erdoğan ve FIFA Başkanı, Dünya Kupası ile poz verdi.
A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
TÜRKİYE 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye, 24 yıl sonra yeniden organizasyonda yer alacak.