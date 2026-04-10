Başkan Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti: Dünya Kupası İstanbul'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. Infantino, Başkan Erdoğan'a adına özel forma, Dünya Kupası özel topu hediye etti.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
  • Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldı.
  • Infantino, Erdoğan'a özel forma ve Dünya Kupası topu hediye etti.
  • A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
  • Türkiye, 24 yıl aradan sonra ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Başkan Erdoğan'dan özel kabul


FORMA VE FUTBOL TOPU HEDİYESİ

Infantino, Başkan Erdoğan'a adına özel forma, Dünya Kupası özel topu hediye etti.

DÜNYA KUPASI İSTANBUL'DA

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

TÜRKİYE 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye, 24 yıl sonra yeniden organizasyonda yer alacak.

