Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin kıtanın en doğusunda yer alan Afrika Boynuzu'nda göreve hazır olduğunu belirterek, "Bugün attığımız bu tarihi adımla Türk petrol, doğal gaz aramacılığında artık yeni bir dönem başlıyor." dedi.

Çağrı Bey gemisiyle Somali'de petrol ve doğal gaz aramada yeni dönem başladı.

2024 Ekim'de Oruç Reis sismik araştırma gemisini karşılamak için yine Mogadişu Limanı'nda olduklarını anımsatan Bayraktar, "O zaman yine bugünkü gibi heyecanlı ve coşkulu bir tören tertip edilmişti. Ardından Oruç Reis gemimiz Somali açıklarında 7 ay süren sismik çalışma yürüttü. 3 farklı blokta toplam 4 bin 464 kilometrekarelik 3 boyutlu sismik veri topladı." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, yapılan sismik çalışmaların sonucunda bölgede umut vadeden jeolojik yapının gözlemlendiğini aktararak, "Kuyunun adını, Somali'de yeni doğan ilk bebek anlamına gelen 'Curad' koyduk. Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıktaki ilk kuyumuz olan Curad-1 ile inanıyorum ki enerjide Somali'de yeni bir dönem açılıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey gemileriyle dünyanın en büyük 4. derin deniz arama filosuna sahip ülkesi haline geldiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçen 10 yılda geliştirdiğimiz kabiliyet ve tecrübeli insan kaynağımızla, Karadeniz'de doğal gaz bulduk ve şimdi ülkemizdeki 4 milyon evin ihtiyacını buradan üretiyoruz. Türkiye Petrolleri'ndeki jeologlarımız, petrol mühendislerimiz, doğal gaz mühendislerimiz ve jeofizikçilerimizle bugün Afrika'dayız. Her biri alanında uzman çalışanlarımız ve milli enerji filomuz sayesinde kıtanın en doğusunda yer alan Afrika Boynuzu'nda göreve hazırız. Bugün attığımız bu tarihi adımla Türk petrol, doğal gaz aramacılığında artık yeni bir dönem başlıyor."

Bayraktar, Çağrı Bey'in Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını Somali'de gerçekleştireceğini dile getirerek, "Gemimizi 15 Şubat'ta Taşucu Limanı'ndan Somalili bakan arkadaşlarımla birlikte uğurladık. Çağrı Bey, 114 metrelik kule yüksekliği sebebiyle önce Akdeniz'i bir ucundan bir ucuna geçti. Sonra Afrika kıtasını baştan sona dolaştı ve 53 günlük seyrüseferin ardından Mogadişu açıklarına demirledi." sözlerini sarf etti.