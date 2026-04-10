Orkun Kökçü Beşiktaş formasıyla Antalyaspor ağlarını havalandırdı

KAYATEPE YÖNETTİ

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Adnan Deniz Karatepe görev yaptı. Karatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Murat Altan üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisine göre ilk 11'de 1'i zorunlu 5'i tercih kaynaklı olmak üzere toplam 6 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı; Agbadou, Uduokhai, Ndidi, Asllani ve Cerny'nin yerine Djalo, Emirhan Topçu, Kartal Kayra Yılmaz, Cengiz Ünder ve Jota Silva'ya görev verdi.

SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, kalede Ersin Destanoğlu'nu tercih etti. Savunma hattı Murillo, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluştu. Orta sahada Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü ve Olaitan görev aldı. Hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda Jota Silva yer alırken gol yollarında Hyeongyu Oh forma giydi.

KARTAL KAYRA VE EMİRHAN UZUN SÜRE SONRA 11'DE

Antalyaspor karşısında ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz ile Emirhan Topçu, uzun bir aranın ardından yeniden başlangıç kadrosunda kendilerine yer buldu. Kartal Kayra Yılmaz, son olarak Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk 11'de görev yaptı. Ardından oynanan 9 lig ve 1 kupa maçında başlangıç kadrosunda yer almadı. Emirhan Topçu ise son olarak Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkmış, daha sonra oynanan 4 lig ve 1 kupa maçının kadrosunda bulunmamıştı.

AGBADOU İLK KEZ YEDEK KALDI

Siyah-beyazlı ekibin devre arasında Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 6 Şubat'ta takıma katılan Fildişi Sahilli stoper, bu tarihten sonra oynanan tüm maçlarda ilk 11'de görev almıştı. Vaclav Cerny de ligde ilk kez bir müsabakaya yedek başladı.