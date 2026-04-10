Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yendi.
Siyah beyazlıların gollerini Orkun Kökçü, Jota Silva ve Hyun-Gyu Oh (2) kaydetti.
Sergen Yalçın ve öğrencileri derbi mağlubiyetinin ardından kazanarak 3 puanı hanesine yazdırırken Sander Van de Streek ve Samuel Ballet'in golleri konuk takıma yetmedi.
Kartal, bir sonraki haftada Samsunspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Beşiktaş, Antalyaspor karşısında maça etkili başladı. Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü, 5. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken 9. dakikada da Jota'nın golünde asisti yapan isim oldu.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Cengiz'in sağ taraftan yerden gönderdiği pasa hareketlenen Orkun Kökçü, ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta topu kaleci Julian'ın üzerinden ağlara gönderdi.
Beşiktaş, 9. dakikada farkı artırdı. Orkun'un ortasında Jota, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Konuk ekip, 21. dakikada skora ortak olmaya çalıştı. Erdoğan'ın sağ taraftan yaptığı ortada kale alanı önünde yükselen Van de Streek, kafa vuruşuyla topu kaleci Ersin'in sağından ağlara yolladı.
Mücadelenin 33. dakikasında Olaitan, rakibini geçtikten sonra sol taraftan pasını çıkardı. Kale alanı önünde topla buluşan Oh, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Olaitan'ın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Oh, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Julian, topu yandan kornere çelerek gole izin vermedi.
ŞİPŞAK ORKUN!
Milli futbolcu, mücadelenin 5. dakikasında ağları sarsarak siyah-beyazlı ekibi öne geçiren isim oldu.
Başarılı oyuncu, 9. dakikada Jota Silva'nın kaydettiği golün hazırlayıcısı olarak Beşiktaş'ın hücum gücüne önemli katkı sağladı.
BU SEZON 17 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Orkun Kökçü, Antalyaspor karşısında sergilediği performansla bu sezonki istatistiklerini daha da yukarı taşıdı. Milli futbolcu, söz konusu mücadeleyle birlikte toplamda 8 gol ve 9 asiste ulaşarak 17 gole doğrudan katkı verdi.
KAYATEPE YÖNETTİ
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Adnan Deniz Karatepe görev yaptı. Karatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Murat Altan üstlendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisine göre ilk 11'de 1'i zorunlu 5'i tercih kaynaklı olmak üzere toplam 6 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı; Agbadou, Uduokhai, Ndidi, Asllani ve Cerny'nin yerine Djalo, Emirhan Topçu, Kartal Kayra Yılmaz, Cengiz Ünder ve Jota Silva'ya görev verdi.
SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK
Sergen Yalçın, kalede Ersin Destanoğlu'nu tercih etti. Savunma hattı Murillo, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluştu. Orta sahada Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü ve Olaitan görev aldı. Hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda Jota Silva yer alırken gol yollarında Hyeongyu Oh forma giydi.
KARTAL KAYRA VE EMİRHAN UZUN SÜRE SONRA 11'DE
Antalyaspor karşısında ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz ile Emirhan Topçu, uzun bir aranın ardından yeniden başlangıç kadrosunda kendilerine yer buldu. Kartal Kayra Yılmaz, son olarak Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk 11'de görev yaptı. Ardından oynanan 9 lig ve 1 kupa maçında başlangıç kadrosunda yer almadı. Emirhan Topçu ise son olarak Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkmış, daha sonra oynanan 4 lig ve 1 kupa maçının kadrosunda bulunmamıştı.
AGBADOU İLK KEZ YEDEK KALDI
Siyah-beyazlı ekibin devre arasında Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 6 Şubat'ta takıma katılan Fildişi Sahilli stoper, bu tarihten sonra oynanan tüm maçlarda ilk 11'de görev almıştı. Vaclav Cerny de ligde ilk kez bir müsabakaya yedek başladı.
LUCESCU İÇİN DUYGUSAL ANMA
Beşiktaş'ta daha önce şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mircea Lucescu, karşılaşma öncesinde unutulmadı. Stadyum hoparlörlerinden tecrübeli teknik adam için anons yapılırken skorboardlarda Lucescu'nun siyah-beyazlı takımda yaşadığı şampiyonluk döneminden görüntülere yer verildi. Futbolcular ısınma öncesinde sahaya "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" pankartıyla çıktı. Mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı, tribünlerden de Lucescu için tezahüratlar yükseldi.
ÖZEL KONUKLAR TRİBÜNDE YERİNİ ALDI
Düzce Belediyesi ile Düzce Beşiktaşlılar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu çocuklar Tüpraş Stadyumu'nda ağırlandı. Çocuklar, Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra kendileri için ayrılan özel bölümden karşılaşmayı takip etti.
BEŞİKTAŞ'TAN ANLAMLI SEREMONİ
Karşılaşma öncesinde düzenlenen seremonide şehit çocukları da sahadaydı. 11 Kasım 2025'te Azerbaycan'dan havalanan ve Gürcistan sınırları içinde düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin aileleri ile çocukları stadyumda misafir edildi. Şehit çocukları daha sonra siyah-beyazlı futbolcularla birlikte seremoniye çıktı.
Beşiktaş'ta protesto hazırlığı!
Beşiktaş'a 468 milyon liralık dev anlaşma! KAP'a açıklandı