PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Rıza Çalımbay: Bize zaman vermediler

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan ayrılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
Rıza Çalımbay: Bize zaman vermediler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan ayrılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Bize zaman vermediler olay bu. 7-8 maça çıktık. Gelirken Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diye geldiler. Ama verdikleri şans bu. Ben adım attığımda 10 tane sakatla başlamıştık. Takımdaki sıkıntıları düzeltmeye çalıştık. Ben başkanla 1 kere bile görüşmedim. Başkanın 'Hocam var mı sıkıntı?' dediğini hiç görmedim. Orada başarılı olurduk ama yeterli zamanı bulamadık" ifadelerini kullandı.

7 MAÇTA 3 GALİBİYET
Beşiktaş'ın başında 42 gün kalan ve bu sürede 7 maça çıkan Çalımbay bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray’da savaş zirvesi! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Fahiş kira fiyatları için uzmanlardan çözüm önerisi! Her semte özel kira gündemde
Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak?
Borsa İstanbul’da yerli yatırımcıların portföyü rekor kırdı: 4 yılda %1.238 büyüme
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
Ankara-Şam yakınlaşması sonrası ABD’den kirli hamle! Kılıf İran amaç teröristan: Fırat yakınındaki CENTCOM üslerine yüzlerce PKK’lı sevk edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
ABD yargısından kritik Google kararı: Yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetti
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklama
Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca’yı hedef göstermişti! Manipülasyonu elinde patladı I O görüntüler ortaya çıkınca özür diledi
Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi
Paris’teki LGBT terörüne sert tepki göstermişti! Katolik medyasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Badr Abdulati’den önemli açıklamalar! Türkiye ’soykırım’ davasına müdahil oluyor
Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti
Başkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskova’da mı? Şam Türk askeri çekilsin talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşma
SON DAKİKA