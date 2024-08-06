Rıza Çalımbay: Bize zaman vermediler

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan ayrılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Bize zaman vermediler olay bu. 7-8 maça çıktık. Gelirken Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diye geldiler. Ama verdikleri şans bu. Ben adım attığımda 10 tane sakatla başlamıştık. Takımdaki sıkıntıları düzeltmeye çalıştık. Ben başkanla 1 kere bile görüşmedim. Başkanın 'Hocam var mı sıkıntı?' dediğini hiç görmedim. Orada başarılı olurduk ama yeterli zamanı bulamadık" ifadelerini kullandı.



7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş'ın başında 42 gün kalan ve bu sürede 7 maça çıkan Çalımbay bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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