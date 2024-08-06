Muleka Körfez yolcusu

Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Suudi Arabistan ekibi Al Kholood, Jackson Muleka için Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Körfez ekibinin 24 yaşındaki Kongolu forvet için Beşiktaş'la 750 bin Euro kiralama, 3 milyon 250 bin Euro satın alma opsiyonu konusunda el sıkıştı. Körfez temsilcisinin kısa süre içerisinde bu transferi duyuracağı da gelen haberler arasında. Temmuz 2022'de Standart Liege'den 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 5 yıllığına kadroya katılan Muleka Siyah-Beyazlı takımda çıktığı 79 maçta 15 gol, 3 asiste imza attı.

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