Kadraj Galeri Kadraj İkon %13.36 zam cepte! SSK ve Bağkur emeklisine Kurban Bayramı öncesi 2. ikramiye jesti! SGK ayın 2-3-4-5'inde...

%13.36 zam cepte! SSK ve Bağkur emeklisine Kurban Bayramı öncesi 2. ikramiye jesti! SGK ayın 2-3-4-5'inde...

Emekliler için yılın ikinci bayram ikramiyesi heyecanı başladı. Kurban Bayramı öncesi yapılacak ödeme ile birlikte milyonlarca emekli 4 bin liralık bayram ikramiyesini alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusuna göre ikramiyeler Haziran ayının ilk haftasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ancak bu ödemeden yararlanmak isteyenler için kritik bir tarih var.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 09:10
%13.36 zam cepte! SSK ve Bağkur emeklisine Kurban Bayramı öncesi 2. ikramiye jesti! SGK ayın 2-3-4-5’inde...

Milyonlarca emekli ve hak sahibi vatandaşın gözü Kurban Bayramı öncesinde yapılacak olan ikinci ikramiye ödemesinde. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda artırılarak 4 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı'nda da aynı tutarda ödenecek. Ancak bu ödeme, sadece belirli şartları sağlayanlar için geçerli olacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

%13.36 zam cepte! SSK ve Bağkur emeklisine Kurban Bayramı öncesi 2. ikramiye jesti! SGK ayın 2-3-4-5’inde...

Yıllık İkramiye Tutarı 8 Bin Liraya Ulaştı

2025 yılında yapılan düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesi 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Böylece emekliler, yılda iki kez olmak üzere toplamda 8 bin TL'lik ikramiye almaya hak kazanmış oldu. Bu ödeme Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de hesaplara yatırılacak.

%13.36 zam cepte! SSK ve Bağkur emeklisine Kurban Bayramı öncesi 2. ikramiye jesti! SGK ayın 2-3-4-5’inde...

Kimler İkramiye Alabilecek?

Bayram ikramiyeleri yalnızca emekli maaşı alanlarla sınırlı değil. Aşağıdaki gruplar da ödemeden faydalanabilecek:

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

Dul ve yetim maaşı alanlar

Malulen emekli olanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Ölüm maaşı ve diğer hak sahipleri

Ancak burada kritik bir detay var: İkramiyeyi alabilmek için ödemelerin yapılacağı tarihte SGK'dan maaş alıyor olmak gerekiyor.

%13.36 zam cepte! SSK ve Bağkur emeklisine Kurban Bayramı öncesi 2. ikramiye jesti! SGK ayın 2-3-4-5’inde...

Yeni Emekliler İçin Kritik Tarih: 31 Mayıs

Emeklilik başvurularında önemli bir tarih var: 31 Mayıs 2025. Bu tarihe kadar başvurusunu yapanların maaş hesaplaması 1 Haziran itibarıyla başlatılıyor.

%13.36 zam cepte! SSK ve Bağkur emeklisine Kurban Bayramı öncesi 2. ikramiye jesti! SGK ayın 2-3-4-5’inde...

Henüz maaş ödemesi yapılmamış olsa bile, 1 Haziran'da maaş hakkı doğduğu için ikramiyeye hak kazanılıyor. Başvuru SGK müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.