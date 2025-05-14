%13.36 zam cepte! SSK ve Bağkur emeklisine Kurban Bayramı öncesi 2. ikramiye jesti! SGK ayın 2-3-4-5’inde...

Yıllık İkramiye Tutarı 8 Bin Liraya Ulaştı

2025 yılında yapılan düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesi 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Böylece emekliler, yılda iki kez olmak üzere toplamda 8 bin TL'lik ikramiye almaya hak kazanmış oldu. Bu ödeme Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de hesaplara yatırılacak.