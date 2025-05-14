%13.36 zam cepte! SSK ve Bağkur emeklisine Kurban Bayramı öncesi 2. ikramiye jesti! SGK ayın 2-3-4-5'inde...
Emekliler için yılın ikinci bayram ikramiyesi heyecanı başladı. Kurban Bayramı öncesi yapılacak ödeme ile birlikte milyonlarca emekli 4 bin liralık bayram ikramiyesini alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusuna göre ikramiyeler Haziran ayının ilk haftasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ancak bu ödemeden yararlanmak isteyenler için kritik bir tarih var.
Giriş Tarihi: 14.05.2025 09:10