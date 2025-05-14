Bayram önü aman dikkat! Ticaret Bakanlığı’ndan tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı... Bunları yapın mağdur olmayın

Ticaret Bakanlığından tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı (AA)



Açıklamada, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisinin sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğuna işaret edildi.

Tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebileceği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca muhtelif seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan, paket tur veya otel konaklama rezervasyonunun cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin faydasına olduğu değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.