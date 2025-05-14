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Bayram önü aman dikkat! Ticaret Bakanlığı'ndan tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı... Bunları yapın mağdur olmayın

Yaz ayları ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla muhtelif seyahat acentelerinden tatil rezervasyonu yaptırmayı planlayanlara Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca kayıtlı olup olmadığı araştırılmalıdır. Sosyal medya yerine seyahat acentesinin kendi internet sitesi üzerinden satın alınmasının tercih edilmesinde fayda bulunmaktadır" denildi.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 10:08
Bayram önü aman dikkat! Ticaret Bakanlığı’ndan tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı... Bunları yapın mağdur olmayın

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Ticaret Bakanlığı, tatil amaçlı rezervasyon yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz ayları ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla muhtelif seyahat acentelerinin paket tur ve otel konaklamalarına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığından tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı (AA)Ticaret Bakanlığından tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı (AA)

19 FİRMA HAKKINDA DENETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakanlığın, söz konusu tanıtımlar ve tüketicilerden gelen şikayetler kapsamında yürüttüğü incelemeler sonucunda 2023'ten bugüne kadar 9 firma hakkında düzenlenen 7 soruşturma raporunun cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirildiği bildirilen açıklamada, 21 firma hakkındaki denetim faaliyetleri neticesinde yaklaşık 16 milyon lira idari para cezası uygulandığı, 19 firma hakkındaki denetim sürecinin ise devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, tüketicilerin tatil için rezervasyon yaptırırken mağdur olmalarını önlemek amacıyla dikkatli davranmaları gerektiğine dikkat çekilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

"Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca kayıtlı olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerine ilişkin bilgileri www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilir. Mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, ünvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve internet sitelerinin elektronik ticaret bilgi sistemine kayıtlı olduğunun kontrol edilmesinde, sosyal medya yerine seyahat acentesinin kendi internet sitesi üzerinden satın alınmasının tercih edilmesinde fayda bulunmaktadır. Satın alınan paket tur veya konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi gerekmektedir."

Ticaret Bakanlığından tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı (AA)Ticaret Bakanlığından tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı (AA)

PAKET TURDA FESİH HAKKI

Tüketicilerin önceden planladıkları paket turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamayabildikleri belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu tür durumlarda, tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir."

Ticaret Bakanlığından tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı (AA)Ticaret Bakanlığından tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı (AA)

Açıklamada, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisinin sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğuna işaret edildi.

Tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebileceği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca muhtelif seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan, paket tur veya otel konaklama rezervasyonunun cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin faydasına olduğu değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ticaret Bakanlığından tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı (AA)Ticaret Bakanlığından tatil için rezervasyon yaptıracaklara uyarı (AA)

Açıklamada, bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin yetkili kılındığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Tüketiciler, firmaların uygulamaları ve sözleşmenin ayıplı veya eksik ifası nedeniyle mağdur edilmeleri durumunda 2025 yılı için değeri 149 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması gerekmektedir."

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