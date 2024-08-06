Helal olsun size

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda göğsümüz kabardı... Paralel bar finalinde milli jimnastikçimiz Ferhat Arıcan, erkekler sırıkla atlamada da atletimiz Ersu Şaşma organizasyonu 5. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

5.95'E TAKILDI

Erkekler paralel bar finalinde Ferhat Arıcan 15.100 puan toplarken Çinli Zou altın madalyanın sahibi oldu. Milli atlet Ersu Şaşma ise sırıkla atlama finalinde 5.50, 5.70, 5.80 ve 5.85'i ilk seferde atladı. İlk hakkında atlayamadığı 5.90'ı pas geçen Şaşma 5.95'i iki hakkında da geçemeyerek olimpiyat 5. oldu. Sporcumuz 2020 de olimpiyatı 10. bitirmişti.