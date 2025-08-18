Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"

HER ŞEY İYİ GİDERSE ÜÇLÜ TOPLANTI OLACAK

ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy görüşmesi başladı.



YOLUN SONU DEĞİL

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" ancak barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti



Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Bu toplantının hemen ardından Avrupalı liderlerle görüşeceğiz. Toplantıda her şey düzgün giderse mantıklı sonuçlara ulaşabileceğimize düşünüyorum. Hiçbir zaman yolun sonundayız diyemem. Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak. Putin ve Zelenskiy savaşın bitmesini istiyorum. Herkes savaşın bitmesini istiyor.



Şu ana kadar 6 tane savaşı bitirdik.

Zelenskiy'nin açıklamaları:



Bu savaşın bitmesi için gösterdiğiniz savaş için teşekkür ediyoruz. Ukrayna'yı destekleyen bütün liderlere teşekkür ediyorum.

Biz güçlü insanlarız ve bu savaşı bitirmeye niyetliyiz. Üç taraflı görüşmelere razıyız.