PODCAST CANLI YAYIN

Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin devam eden dolaylı görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir katliama imza atıyor. Saldırılarda binlerce çocuk, kadın ve sivil hayatını kaybetti.

Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti (AA)Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti (AA)

Katliamın gölgesindeki Gazze'de, ateşkese yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti (AA)Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti (AA)

ARABULUCULARA BİLDİRDİ
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini bildirdi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili arabulucu ülkelerin sunduğu yeni öneriyle ilgili açıklama yaptı.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerini yer verildi.

Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti (AA)Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti (AA)

Bu arada Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Başkanı Diya Reşvan da El-Kahire el-İhbariye kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Kahire'nin yoğun çabalar sarf ettiğini söyledi.

Mısır ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff önerisi doğrultusunda yeni bir teklif hazırladıklarına işaret eden Reşvan, "Filistinli gruplar da söz konusu teklifi olduğu gibi yanıtladılar." dedi.

Söz konusu teklifin Mısır ve Katar tarafından İsrail'e iletildiği ve "topun artık Tel Aviv kalesinde" olduğunu dile getiren Reşvan, İsrail'in teklifi olumlu yanıtlaması durumunda kapsamlı bir çözümün olabileceğini kaydetti.

Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti (AA)Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti (AA)

Reşvan, söz konusu önerinin kabul edilmesi için ABD'nin İsrail'e baskı kurması gerektiğini ifade etti.

The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili de Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine yanıtının arabulucular tarafından Tel Aviv yönetimine iletildiğini belirtti.

Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkesle ilgili sundukları öneriyi kabul ettiğini belirtmişti.

Kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

(AA)(AA)

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI
İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN da ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Türk Telekom
Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
Özlem Çerçioğlu'nun yokluğunda CHP'den Aydın'a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu! Tutuklama talep edilen İnan Güney'in ifadesi ortaya çıktı
Avustralya'dan Google'a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Bakan Tunç'tan "Hakan Çakır" ve "Ahmet Minguzzi" açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası'ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR'lular...
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kazası: 4 ölü, 26 yaralı | Şoför gözaltında | Kaza anı kamerada | Cenazeler adli tıp'a getirildi
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?
İstanbul’da soygun var! İBB soruşturmasında ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu Kültür A.Ş. çalışanına milyonlar akıttı