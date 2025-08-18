Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu Gazze 'de eşi benzeri görülmemiş bir katliama imza atıyor. Saldırılarda binlerce çocuk, kadın ve sivil hayatını kaybetti.

Katliamın gölgesindeki Gazze 'de, ateşkese yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti (AA)

ARABULUCULARA BİLDİRDİ

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini bildirdi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili arabulucu ülkelerin sunduğu yeni öneriyle ilgili açıklama yaptı.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerini yer verildi.