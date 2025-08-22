150 dünya alimi toplanarak Gazze için gözyaşları içinde dua etti

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' konferansı İstanbul'da başladı. 50'den fazla ülkeden 150 dünya alimi İstanbul Eyüpsultan'da toplanarak Gazze için gözyaşları eşliğinde dua etti.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 18:21

Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve küresel sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla, 50 farklı ülkeden İslam alimleri bugün İstanbul'da bir araya geldi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği öncülüğünde ve İslam Alimleri Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen etkinlik, "İnsanlığın Ortak Sorumluluğu: Gazze" temasıyla 22–29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.



Gazze için dua ettiler (AA)



Eyüp Sultan Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından cami avlusunda basın açıklaması yapıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de bir milletin tarihinin, kültürünün, medeniyetinin, vicdanının, ahlakının ve hukukunun yok edildiğini vurguladı. İnsanlığın kutsal değerleri, ortak onuru ve haysiyetinin tahrip edildiğine dikkat çeken Erbaş, "Bir terör şebekesi bir haydut sürüsü azgın ve sapkın bir çete vahşet üzerine vahşet uyguluyor. Dünyanın gözü önünde bir enkaza, hapishaneye çevirdiği Gazze'yi şimdi de tamamen işgal etmek üzere harekete geçiyor. Bu vahşeti durdurmak zorundayız." dedi.