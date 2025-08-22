Amca dehşet saçtı! Evde birlikte gördüğü yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını sandalye ile darbetti

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 11:27

Dehşet olay, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi 2'nci Asa Sokak'ta meydana geldi. Adem D., İstanbul'da olduğu öğrenilen ağabeyinin evine gitti. İddiaya göre, anahtarıyla kapısını açtığı dairede yeğeni Yazgı D.'yi, erkek arkadaşı Berat S. ile birlikte gören amca, yeğenini göğsünden bıçaklarken, erkek arkadaşını da sandalye ile darbetti. Yazgı D. ile Berat S. ağır yaralanırken, amcanın ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.