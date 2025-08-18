PODCAST CANLI YAYIN

Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump'tan ve Zelenskiy'e mesaj! Toprak takası mı konuştular?

Alaska'daki tarihi zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile bir araya geldi. Trump ve Zelenskiy’in yan yana oturduğu masanın karşısında büyük bir Ukrayna haritasının sergilenmesi dikkat çekti.

Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump'tan ve Zelenskiy'e mesaj! Toprak takası mı konuştular?

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenskiy'in arasındaki basına kapalı görüşmelerin başlamasından önce büyük bir Ukrayna haritasının sergilenmesi dikkati çekti.

Harita başında toprak takası mı konuşuldu?

Trump'tan Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası

UKRAYNA'YI PAYLAŞMA HARİTASI MI?
Haritada pembeyle gölgelendirilen Ukrayna'nın doğu kısmı, Rus askeri güçlerinin halihazırda kontrol ettiği toprakları gösterdi.

Trump'tan Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası

Toplantıda "toprak takası" konusunu ele almaları gerektiğini de belirten Trump, "Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum." dedi.

HARİTA "TEŞEKKÜRÜ"
Söz konusu haritaya yönelik değerlendirmede de bulunan Zelenskiy, "Başkan'a (Trump'a) savaş alanının haritadaki birçok detayını gösterdim. Harita için teşekkürler, harikaydı." ifadesini kullandı.

Trump Beyaz Sarayda Zelenskiy ile bir araya geldi: Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak

