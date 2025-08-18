Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump'tan ve Zelenskiy'e mesaj! Toprak takası mı konuştular?

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenskiy'in arasındaki basına kapalı görüşmelerin başlamasından önce büyük bir Ukrayna haritasının sergilenmesi dikkati çekti.
UKRAYNA'YI PAYLAŞMA HARİTASI MI?
Haritada pembeyle gölgelendirilen Ukrayna'nın doğu kısmı, Rus askeri güçlerinin halihazırda kontrol ettiği toprakları gösterdi.
Toplantıda "toprak takası" konusunu ele almaları gerektiğini de belirten Trump, "Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum." dedi.