Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump'tan ve Zelenskiy'e mesaj! Toprak takası mı konuştular?

Trump'tan Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası (Takvim.com.tr)

Toplantıda "toprak takası" konusunu ele almaları gerektiğini de belirten Trump, "Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum." dedi.