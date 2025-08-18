Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir rol üstlenen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu anneleri ağırlayacak. Komisyon bu hafta iki toplantı yapıp şehit yakınları, gazilerin yan ısıra Diyarbakır anneleri, cumartesi anneleri ve barış annelerini dinleyecek. Komisyon dördüncü toplantısını 19 Ağustos Salı Günü gerçekleştirecek. Saat 14.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak komisyonunun birinci oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir sunum yapacak.

İkinci oturumunda ise PKK tarafından aldatılan veya kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eyleme başlayan ve kamuoyundu "Diyarbakır Anneleri" olarak isimlendiren anneler konuşacak.