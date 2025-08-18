Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir rol üstlenen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu anneleri ağırlayacak. Komisyon bu hafta iki toplantı yapıp şehit yakınları, gazilerin yan ısıra Diyarbakır anneleri, cumartesi anneleri ve barış annelerini dinleyecek.
Komisyon dördüncü toplantısını 19 Ağustos Salı Günü gerçekleştirecek. Saat 14.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak komisyonunun birinci oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir sunum yapacak.
Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri dinlenecek.