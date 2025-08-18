Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek

PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında bu hafta gerçekleştirilecek toplantılarda şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra, Diyarbakır anneleri, Cumartesi anneleri ve barış anneleri dinlenecek. Yarın saat 14.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak komisyonunun birinci oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir sunum yapacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir rol üstlenen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu anneleri ağırlayacak. Komisyon bu hafta iki toplantı yapıp şehit yakınları, gazilerin yan ısıra Diyarbakır anneleri, cumartesi anneleri ve barış annelerini dinleyecek.

Komisyon dördüncü toplantısını 19 Ağustos Salı Günü gerçekleştirecek. Saat 14.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak komisyonunun birinci oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir sunum yapacak.

Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumunda ise PKK tarafından aldatılan veya kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eyleme başlayan ve kamuoyundu "Diyarbakır Anneleri" olarak isimlendiren anneler konuşacak.

Komisyonun 20 Ağustos Çarşamba Günü yapacağı beşinci toplantıya 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyen, gözaltında ya da faili meçhul cinayetlerde kaybettikleri yakınlarının faillerini arayan Cumartesi Anneleri katılacak.

Birinci oturumda Barış Anneleri de yer alacak. İkinci oturumda İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek.

