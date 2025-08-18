İstanbul’da soygun var! İBB soruşturmasında ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu Kültür A.Ş. çalışanına milyonlar akıttı

Rapora göre, Fidan'ın sahibi olduğu Üçikibir Reklam Şirketi'ne, 2019-2025 yılları arasında İBB Grubu tarafından toplamda 305,3 milyon TL para transferi yapıldığı tespit edildi.

İBB Medya A.Ş. yöneticisinin şirketine para aktı: 305 milyon TL



Sabah'ta yer alan habere göre, İBB iştiraki Medya AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu bilinen Hüseyin Ekrem Fidan'ın SGK kayıtları da incelemeye alındı.