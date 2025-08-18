CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"

CHP içindeki kaosun aktörlerinden biri olan ve son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birbirine giren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhanelere düştü.



Özcan'ın kumar oynatılan otel casinosunda kalabalık bir grupla olan görüntüsü sosyal medyada çokça konuşuldu.



Fotoğrafın dün akşam saatlerinde kayda alındığı belirlenirken Özcan da bu durumu doğruladı.

Tanju Özcan, KKTC'de kumarhaneye gittiğini kabul etti



TANJU ÖZCAN KUMARHANE GÖRÜNTÜLERİNİ KABUL ETTİ



Odatv'ye konuşan CHP'li Bolu Belediye Başkanı, kumarhaneye gittiğini kabul ederek 3-4 günlüğüne tatile KKTC'ye gittiğini ifade etti.



Daha önce de kumar oynadığını alenen söyleyen Tanju Özcan, "O fotoğrafta çay içiyorum, orada gözüküyor. Oyun oynamışımdır ama bu kez değil. Oyuna çok düşkün biri değilim. Her şeyi yazıyorlar. Orada dev bir ekran vardı, tam da o ekranın karşısındaydım, maçın başlamasını bekliyordum" bahanesine sığındı.