CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, KKTC'deki bir kumarhanede kalabalık bir grupla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine Özcan, "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil" diyerek pişkin bir savunma yaptı. Dün gece casinoda olduğunu doğruladı. CHP Genel Merkezi'nin kumarhane görüntüleri sonrası nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.

CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"

CHP içindeki kaosun aktörlerinden biri olan ve son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birbirine giren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhanelere düştü.

Özcan'ın kumar oynatılan otel casinosunda kalabalık bir grupla olan görüntüsü sosyal medyada çokça konuşuldu.

Fotoğrafın dün akşam saatlerinde kayda alındığı belirlenirken Özcan da bu durumu doğruladı.

Tanju Özcan, KKTC'de kumarhaneye gittiğini kabul etti

TANJU ÖZCAN KUMARHANE GÖRÜNTÜLERİNİ KABUL ETTİ

Odatv'ye konuşan CHP'li Bolu Belediye Başkanı, kumarhaneye gittiğini kabul ederek 3-4 günlüğüne tatile KKTC'ye gittiğini ifade etti.

Daha önce de kumar oynadığını alenen söyleyen Tanju Özcan, "O fotoğrafta çay içiyorum, orada gözüküyor. Oyun oynamışımdır ama bu kez değil. Oyuna çok düşkün biri değilim. Her şeyi yazıyorlar. Orada dev bir ekran vardı, tam da o ekranın karşısındaydım, maçın başlamasını bekliyordum" bahanesine sığındı.

Özgür Özel Tanju Özcan için ʺHaddini aştıʺ dedi


ÖZGÜR ÖZEL: TANJU HADDİNİ AŞTI

Geride bıraktığımız ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında ipler gerilmiş, Özel "Kendi sınırlarını aştı Tanju, doğru değil. Haddini aştı" demişti.

Tanju Özcan, Özgür Özel'e verdi veriştirdi

TANJU ÖZCAN ÖZGÜR ÖZEL'E SAYDIRDI

Özgür Özel'e "Haddini aştı" sözünü duymak beni hem şaşırttı, hem de çok üzdü" diye yanıt veren Özcan, "Tanrılar kurban istiyorsa da, kendinizi zorda bırakmayın" rest çekmişti.

Bilindiği üzere Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği büyük tartışma nedeniyle partiden ihraç edilmiş, kurultay sonrası Özgür Özel'in girişimleriyle geri dönmüştü.

CHPde Haddini aşma kavgası! Özgür Özel ve Tanju Özcan birbirine girdi... Mansur Yavaş detayı

