İş insanı Halit Yukay’ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi

İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme

EN SON ONUNLA KONUŞMUŞ

Öte yandan, Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade verdi. Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağırıldığı belirtildi. Tatlıtuğ'un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan 'yetkisizlik' kararıyla soruşturma dosyasının kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildiği de kaydedildi.

ÇALIŞMALAR ÇANAKKALE VE BALIKESİR KIYILARINDA SÜRÜYOR

Arama çalışmaları Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Çanakkale Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Çalışmaların 10'uncu gününde Yukay'ın teknesinin koltuğunun bulunduğu Çanakkale'nin Karabiga beldesi kıyılarında Sahil Güvenlik ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırılırken, deniz polisi de Balıkesir'in Erdek ilçesi Paşalimanı ve Koyun Adası bölgesinde kıyı kenar taraması yapıyor.

