Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı

Suriye'de YPG/SDG'nin tasfiyesi ve entegre sürecinin hızlandırılması için harekat hazırlıkları yapılıyor. 27 Arap aşiret YPG'ye karşı bildiri yayımladı. Ana hedef Rakka ve Deyrizor. Suriyeli güvenik kaynakları, YPG bileşenlerine ekime kadar mühlet verdi. Rakka ve Deyrizor’daki kritik altyapı ile kurumların devri konusunda somut bir gelişme olmazsa Palmira bölgesinde toplanan Şam’a bağlı 50 bin kişilik gücün harekete geçeceği konuşuluyor. Öte yandan masada verdiği taahhütlerle sahada yaptıkları birbirini tutmayan YPG elebaşı Abdi, ABD Kongre üyelerine yalvarırcasına mektup gönderdi.

Suriye'nin ulusal bütünlüğünü tehdit eden "YPG" sorunu günden güne büyüyor.

10 Mart mutabakatına uymayan YPG, çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçıyor. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütünün tepe kadroları "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında "özerklik" istiyor.

YPG ve İsrail destekli ayrılıkçı Dürzilerden Haseke'de 'özerklik' toplantısıYPG ve İsrail destekli ayrılıkçı Dürzilerden Haseke'de 'özerklik' toplantısı

YPG'NİN HASEKE'DEKİ "ÖZERKLİK" DENEMESİ BARDAĞI TAŞIRDI

8 Ağustos'ta YPG/SDG'nin Haseke'de düzenlendiği konferans bardağı taşıran son nokta oldu.

YPG'nin tepe kadrosu, İsrail destekli Dürzi ayrılıkçı Hükmet El Hicri ve İran'ın desteklediği Suriye Alevi Meclis Başkanı Şeyh Gazal bir araya geldiği toplantıda Suriye'de üniter devlet kurulmasına karşı çıkıldı. Özerk bölge sistemini savunan kararlar alındı.

Bunun üzerine Şam, YPG/SDG ile Paris'te yapılacak olan toplantılara katılmadı.

Haseke'deki skandal toplantı örnek verilip "SDG konferansı devam eden müzakere çabalarına darbe niteliğindedir ve hükümet Paris toplantılarına katılmayacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştüDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Tam da bu noktada gözler Ankara'ya ve Türkiye'nin atacağı adımlara çevrildi.

FİDAN: YPG'NİN KURNAZLIKLARINI GÖRMÜYOR DEĞİLİZ

Suriye'ye parçalama girişimleri karşısında çok net bir tutum alan Ankara'nın "Müdahale ederiz" uyarısı hala geçerliliğini koruyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler" diyerek YPG'yi çok sert bir şekilde uyardı.

ŞARA'DAN "TÜRKİYE" VURGULU "MUTABAKAT" AÇIKLAMASI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kuzeydoğu Suriye konusunda ilk kez Suriye, SDG, Türkiye ve ABD'nin ortak bir anlayışa vardığını açıkladı. Şara, anlaşmanın (10 Mart mutabakatı) dört tarafça onaylandığını şu anda uygulanma mekanizmalarının tartışıldığını ifade etti.

Arap aşiretleri YPG/SDG’ye karşı harekete geçiyorArap aşiretleri YPG/SDG’ye karşı harekete geçiyor


ARAP AŞİRETLERİ BİLDİRİ YAYIMLADI! YPG'YE HAREKAT HAZIRLIĞI

Bir yandan da Şam, SDG'nin tasfiyesi ve entegre sürecinin hızlandırılması için harekat hazırlıkları yapıyor. 10 Ağustos'ta 27 Arap aşiretinin liderinin imzası olan 'Genel Suriye Aşiretleri Bildirisi' bu durumu destekler nitelikte.

Arap aşiretleri zorla topraklarını ellerinden alan, yıllarca Esad rejimiyle işbirliği yaparak kendilerine zulmeden YPG/SDG'ye karşı harekete geçiyor.

YPG'ye yönelik olası operasyonları Arap aşiretleri, Suriye ordusu ve SMO gruplarının yürüteceği konuşuluyor.

Rakka ve Deyrizor yönetimlerinin YPG'nin elinden alınması hedefleniyorRakka ve Deyrizor yönetimlerinin YPG'nin elinden alınması hedefleniyor

HEDEF RAKKA VE DEYRİZOR... ŞAM'A BAĞLI 50 BİN KİŞİLİK GÜÇ TOPLANDI

Suriyeli güvenik kaynaklarına göre Şam, ekim ayına kadar YPG/SDG'ye süre verdi. Rakka ve Deyrizor'daki kritik altyapı ile kurumların devri konusunda somut bir gelişme olmazsa operasyon düzenlenecek.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National'da yer alan habere göre; Palmira bölgesinde Şam'a bağlı 50 bin kişilik güç toplandı.

Rakka ve Deyrizor yönetimlerinin YPG'nin elinden alınması hedefleniyorRakka ve Deyrizor yönetimlerinin YPG'nin elinden alınması hedefleniyor

Nüfusunun büyük kısmını etnik Arapların oluşturduğu Rakka ve Deyrizor yönetimlerinin YPG'nin elinden alınması hedefleniyor.

Bilindiği üzere YPG/SDG kontrolündeki bu bölgeler enerji ve hidrokarbon yatakları açısından Suriye adına kritik önemde.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı (Takvim.com.tr)


BARRACK KAPIYI KAPATTI, ABDİ ROTAYI KONGRE'YE KIRDI! MEKTUP YAZIP YALVARDI

Öte yandan masada verdiği taahhütlerle sahada yaptıkları birbirini tutmayan YPG'de panik havası hakim.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in ABD Kongresi üyelerinden bazılarına mektuplar gönderdiği öğrenildi.

Bilindiği üzere ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. Onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz" demişti.

Barrack'ın "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz" sözleri sonrası Şahin'in kongre üyelerine yalvarırcasına teker teker mektup yazması dikkatlerden kaçmadı.

