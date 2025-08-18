Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı

YPG'nin tepe kadrosu, İsrail destekli Dürzi ayrılıkçı Hükmet El Hicri ve İran'ın desteklediği Suriye Alevi Meclis Başkanı Şeyh Gazal bir araya geldiği toplantıda Suriye'de üniter devlet kurulmasına karşı çıkıldı. Özerk bölge sistemini savunan kararlar alındı. Bunun üzerine Şam, YPG/SDG ile Paris'te yapılacak olan toplantılara katılmadı. Haseke'deki skandal toplantı örnek verilip "SDG konferansı devam eden müzakere çabalarına darbe niteliğindedir ve hükümet Paris toplantılarına katılmayacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü



Tam da bu noktada gözler Ankara'ya ve Türkiye'nin atacağı adımlara çevrildi.



FİDAN: YPG'NİN KURNAZLIKLARINI GÖRMÜYOR DEĞİLİZ



Suriye'ye parçalama girişimleri karşısında çok net bir tutum alan Ankara'nın "Müdahale ederiz" uyarısı hala geçerliliğini koruyor.



Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler" diyerek YPG'yi çok sert bir şekilde uyardı.



ŞARA'DAN "TÜRKİYE" VURGULU "MUTABAKAT" AÇIKLAMASI



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kuzeydoğu Suriye konusunda ilk kez Suriye, SDG, Türkiye ve ABD'nin ortak bir anlayışa vardığını açıkladı. Şara, anlaşmanın (10 Mart mutabakatı) dört tarafça onaylandığını şu anda uygulanma mekanizmalarının tartışıldığını ifade etti.