Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde önemli viraja girildi. Hükümetin yeni teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Toplantıda 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7 oranında artış teklif edildi. 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Giriş Tarihi :18 Ağustos 2025 , 16:55 Güncelleme Tarihi :18 Ağustos 2025 , 19:02
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde önemli viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla zam teklifini görüşmek için bir araya geldi.

HÜKÜMET TARAFINDAN YENİ ZAM TEKLİFİ
Hükümetin yeni teklifini Bakanlık sosyal medya hesabından duyurdu.

Hükümetin yeni teklifi (Ekran görüntüsü)Hükümetin yeni teklifi (Ekran görüntüsü)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaştı.

Buna göre;
2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7,
2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi."

6.5 milyon memuru ilgilendiren kritik görüşme bugün


Toplu sözleşmede müzakere süreci 19 Ağustos'ta tamamlanacak. Eğer uzlaşma sağlanamazsa devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları...

Memur ve emekli için karar ʺzamʺanı (AA)Memur ve emekli için karar ʺzamʺanı (AA)

KONFEDERASYONLAR NE İSTİYOR? KAMU İŞVERENİ NE ÖNERDİ?
Memur-Sen, 2026'nın birinci 6 ayında taban aylıkta 10 bin lira artış yapılıp yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini, ikinci 6 ayda ise yüzde 20 artış istiyor. Konfederasyonun 2027'ye ilişkin talebi ise ilk 6 ayda taban aylığa 7 bin 500 lira ve maaşlara yüzde 20 zam, ikinci 6 ayda yüzde 15 artış şeklinde.

ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Müzakere süreci sonunda gelinen noktanın değerlendirilerek son teklifin sunulacağı tarih 19 Ağustos olarak belirlendi. Eğer bu tarihte bir uzlaşma sağlanamazsa 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos tarihleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulması gerekiyor.

Memur ve emekli için karar ʺzamʺanı (AA)Memur ve emekli için karar ʺzamʺanı (AA)

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?
Eğer uzlaşma sağlanamazsa 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girerek 2026 ve 2027 yıllarının zam oranlarını belirleyecek. Kurul'da; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanı'nca başkan olarak seçilecek bir üye; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye; üniversitelerden en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından önerilecek 7 öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye yer olacak.

Memur ve emekli için karar ʺzamʺanı (AA)Memur ve emekli için karar ʺzamʺanı (AA)

SONUÇ EN GEÇ 27 AĞUSTOS'TA ORTAYA ÇIKACAK
Hakem Kurulu; 20 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 25 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 26 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 27 Ağustos'ta kararını verecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.


