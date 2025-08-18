Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde önemli viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla zam teklifini görüşmek için bir araya geldi.



HÜKÜMET TARAFINDAN YENİ ZAM TEKLİFİ

Hükümetin yeni teklifini Bakanlık sosyal medya hesabından duyurdu.

Hükümetin yeni teklifi (Ekran görüntüsü)



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaştı.

Buna göre;

2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7,

2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış teklif edildi.



Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi."



Toplu sözleşmede müzakere süreci 19 Ağustos'ta tamamlanacak. Eğer uzlaşma sağlanamazsa devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları...