Avustralya'dan Google'a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!

ABD'li teknoloji şirketi Google, Avustralya'nın en büyük iki telekomünikasyon şirketiyle birlikte rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar imzalaması nedeniyle 36 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Google'ın bazı akıllı telefonlara rakip arama motorlarının kurulumunu yasakladığı belirlendi.

Avustralya'nın rekabet gözlemcisi, Google'ın, bazı akıllı telefonlara rakip arama motorlarının kurulumunu yasaklayan, Avustralya'nın en büyük iki telekomünikasyon şirketiyle rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar imzalaması nedeniyle 55 milyon Avustralya doları (36 milyon dolar) para cezası ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

GOOGLE'A 36 MİLYON DOLAR CEZA
Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Singapur merkezli Google Asya Pasifik bölümüne karşı Avustralya Federal Mahkemesi'nde dava açtığını duyurdu. AP'nin haberine göre mahkeme, 50 milyon Avustralya doları (36 milyon ABD doları) tutarındaki cezanın uygun olup olmadığına karar verecek.

15 AY BOYUNCA REKABETİ KISITLADILAR
Mart 2021'e kadar 15 ay boyunca yürürlükte olan rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar kapsamında, Telstra ve Optus, müşterilere satılan Android telefonlara yalnızca önceden yüklenmiş Google Arama özelliğini sundu. Diğer arama motorları hariç tutuldu. Bunun karşılığında, telekomünikasyon şirketleri Google'ın bu müşterilerden elde ettiği reklam gelirinden pay aldı.

Komisyon, Google'ın anlaşmaların "rekabeti önemli ölçüde azaltma" etkisine sahip olmasının muhtemel olduğunu kabul ettiğini belirtti.

GOOGLE KISITLAMALARI KALDIRACAK
Komisyon, Google'ın ayrıca Android telefon üreticileri ve telekomünikasyon şirketleriyle yaptığı sözleşmelerden belirli ön kurulum ve varsayılan arama motoru kısıtlamalarını kaldırmayı taahhüt eden mahkemece uygulanabilir bir taahhütname imzaladığını belirtti.

