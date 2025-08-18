Avustralya'dan Google'a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!

Avustralya'nın rekabet gözlemcisi, Google'ın, bazı akıllı telefonlara rakip arama motorlarının kurulumunu yasaklayan, Avustralya'nın en büyük iki telekomünikasyon şirketiyle rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar imzalaması nedeniyle 55 milyon Avustralya doları (36 milyon dolar) para cezası ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Google (AA) GOOGLE'A 36 MİLYON DOLAR CEZA

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Singapur merkezli Google Asya Pasifik bölümüne karşı Avustralya Federal Mahkemesi'nde dava açtığını duyurdu. AP'nin haberine göre mahkeme, 50 milyon Avustralya doları (36 milyon ABD doları) tutarındaki cezanın uygun olup olmadığına karar verecek.