Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"

İLK MESAJ ŞİİR ALBÜMÜNDEN Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt 'ın " Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan da artık NSosyal'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.

YENİ FOTOĞRAF Başkan Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın NSosyal'de kullandığı fotoğraf (Sosyal medya)

Başkan Erdoğan diğer sosyal medya hesaplarında kullandığı fotoğraf yerine NSosyal'e özel yeni bir fotoğraf kullandı.