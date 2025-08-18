Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.
Başkan Erdoğan da artık NSosyal'de
İLK MESAJ ŞİİR ALBÜMÜNDEN
Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.
YENİ FOTOĞRAF
Başkan Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.
Başkan Erdoğan diğer sosyal medya hesaplarında kullandığı fotoğraf yerine NSosyal'e özel yeni bir fotoğraf kullandı.