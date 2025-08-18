PODCAST CANLI YAYIN

YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"

Suriye'nin ulusal bütünlüğünü tehdit eden "YPG" sorunu günden güne büyüyor. Masada verdiği taahhütlerle sahada yaptıkları birbirini tutmayan YPG elebaşları büyük panik içinde. Türkiye'nin uyarısı ve Şam'ın askeri harekat hazırlıkları sonrası Ferhat Abi Şahin ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı. Ayladır "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik isteyen İlham Ahmed ise çark etti. “Barışçıl çözüm yollarına inandıklarını” ifade edip "Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız, 10 Mart Anlaşmasına sadığız" dedi. Ahmed, "Biz PKK değiliz" diyerek aslını inkar etti.

Suriye'nin kuzey ve doğusunu işgal altında tutan YPG, Şam'ın önünde ayak bağı olmayı sürdürüyor.

10 Mart mutabakatında verdiği taahhütlerle sahada yaptıkları birbirini tutmayan YPG elebaşları Şark kurnazlığı peşinde. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve örgütün tepe kadrosu bir yandan Suriye'nin bütünlüğünü savunduklarını iddia ediyor diğer yandan da "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik talep ediyor.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı (Takvim.com.tr)

Bu ikircikli tutum Ankara ve Şam'ın sabrını taşırmış vaziyette.

ELEBAŞI ABDİ ABD KONGRESİNE YALVARDI

Suriye hükümetinin SDG'nin tasfiyesi ve entegre sürecinin hızlandırılması için harekat hazırlıkları yaptığı konuşulurken YPG elebaşlarından da peşi sıra "panik" hamleleri geldi.

YPG/SDG'li Ferhat Abdi Şahin'in ABD Kongre üyelerine mektuplar gönderdiği öğrenildi.



YPG'Lİ AHMED ASLINI REDDETTİ: "BİZ PKK DEĞİLİZ"

Örgütün tepe yöneticilerinden İlham Ahmed ise "Bizi PKK gibi göstermeleri tamamen yanlış. PKK, Kuzey ve Doğu Suriye'de faaliyet göstermemektedir" dedi.

BARRACK: YPG, PKK'DIR! ONLARA DEVLET BORCUMUZ YOK

Tam da bu noktada ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın YPG'nin PKK'nın bir türevi olduğunu söylediği açıklamalarını hatırlamakta fayda var.

Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. Onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz" demişti.



YPG TÜRKİYE KORKUSUYLA SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Türkiye'nin uyarısı ve Şam'ın askeri harekat hazırlıklarıyla panikleyen Ahmed, söylem değiştirdi.

Ayladır "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik isteyen kendileri değilmiş gibi "Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız, 10 Mart Anlaşmasına sadığız" dedi.

"Barışçıl çözüm yollarına inandıklarını" ifade edip "Suriye'de entegrasyon ile tüm halkların birlikte yaşamasının mümkün olduğunu" söyledi.

Suriyede YPG/SDGye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardıSuriyede YPG/SDGye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı




