YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"

Suriye'nin kuzey ve doğusunu işgal altında tutan YPG, Şam'ın önünde ayak bağı olmayı sürdürüyor.



10 Mart mutabakatında verdiği taahhütlerle sahada yaptıkları birbirini tutmayan YPG elebaşları Şark kurnazlığı peşinde. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve örgütün tepe kadrosu bir yandan Suriye'nin bütünlüğünü savunduklarını iddia ediyor diğer yandan da "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik talep ediyor.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı (Takvim.com.tr)



Bu ikircikli tutum Ankara ve Şam'ın sabrını taşırmış vaziyette.



ELEBAŞI ABDİ ABD KONGRESİNE YALVARDI



Suriye hükümetinin SDG'nin tasfiyesi ve entegre sürecinin hızlandırılması için harekat hazırlıkları yaptığı konuşulurken YPG elebaşlarından da peşi sıra "panik" hamleleri geldi.



YPG/SDG'li Ferhat Abdi Şahin'in ABD Kongre üyelerine mektuplar gönderdiği öğrenildi.