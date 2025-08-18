YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"

Suriye'nin kuzey ve doğusunu işgal altında tutan YPG, Şam'ın önünde ayak bağı olmayı sürdürüyor.
10 Mart mutabakatında verdiği taahhütlerle sahada yaptıkları birbirini tutmayan YPG elebaşları Şark kurnazlığı peşinde. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve örgütün tepe kadrosu bir yandan Suriye'nin bütünlüğünü savunduklarını iddia ediyor diğer yandan da "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik talep ediyor.
Bu ikircikli tutum Ankara ve Şam'ın sabrını taşırmış vaziyette.
ELEBAŞI ABDİ ABD KONGRESİNE YALVARDI
Suriye hükümetinin SDG'nin tasfiyesi ve entegre sürecinin hızlandırılması için harekat hazırlıkları yaptığı konuşulurken YPG elebaşlarından da peşi sıra "panik" hamleleri geldi.
YPG/SDG'li Ferhat Abdi Şahin'in ABD Kongre üyelerine mektuplar gönderdiği öğrenildi.
YPG'Lİ AHMED ASLINI REDDETTİ: "BİZ PKK DEĞİLİZ"
Örgütün tepe yöneticilerinden İlham Ahmed ise "Bizi PKK gibi göstermeleri tamamen yanlış. PKK, Kuzey ve Doğu Suriye'de faaliyet göstermemektedir" dedi.
BARRACK: YPG, PKK'DIR! ONLARA DEVLET BORCUMUZ YOK
Tam da bu noktada ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın YPG'nin PKK'nın bir türevi olduğunu söylediği açıklamalarını hatırlamakta fayda var.
Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. Onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz" demişti.