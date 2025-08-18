PODCAST CANLI YAYIN

CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda

CHP'nin Samsun'da düzenlenen delege seçimlerinde kavga çıktı. Partililer tarafından darbedilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda

Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

CHP mahalle seçiminde yumruklu tekmeli kavga kamerada


EVİNE GİDİNCE RAHATSIZLANDI
Alınan bilgiye göre, CHP Atakum İlçe Başkanlığınca 16 Ağustos'ta yapılan delege seçiminde çıkan kavgada darbedilen A.A. eve gittiğinde rahatsızlandı.

CHP'lilerin delege kavgası (DHA)CHP'lilerin delege kavgası (DHA)

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Yakınları tarafından Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan A.A'ya beyin kanaması teşhisi konuldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

CHP'lilerin delege kavgası (DHA)CHP'lilerin delege kavgası (DHA)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tespit edilen şüpheliler B.K. (28) ve kardeşi S.K'yi (25) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdıCHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Türk Telekom
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası'ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR'lular...
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"
Putin'le Alaska zirvesi sonrası dünyanın gözü ABD'de! Trump Beyaz Saray'da Zelenski ile görüşecek
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kazası: 4 ölü, 26 yaralı | Şoför gözaltında | Kaza anı kamerada | Cenazeler adli tıp'a getirildi
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu: İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Çanakkale Gelibolu'daki yangın tamamen kontrol altında! Yanan yerler havadan görüntülendi
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İstanbul’da soygun var! İBB soruşturmasında ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu Kültür A.Ş. çalışanına milyonlar akıttı
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?
Basra ve Afrika etkisi İstanbul'a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası 'Ateş Topu' sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç'tan babası İnan Kıraç'la yeni paylaşım! "Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik"
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefes kesen anlar: Risk aldı, "4x100 karışık bayrak yarışı" sorusunda doğru cevabı verdi mi?