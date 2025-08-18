CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda

Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

CHP mahalle seçiminde yumruklu tekmeli kavga kamerada



EVİNE GİDİNCE RAHATSIZLANDI

Alınan bilgiye göre, CHP Atakum İlçe Başkanlığınca 16 Ağustos'ta yapılan delege seçiminde çıkan kavgada darbedilen A.A. eve gittiğinde rahatsızlandı.

CHP'lilerin delege kavgası (DHA)

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Yakınları tarafından Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan A.A'ya beyin kanaması teşhisi konuldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tespit edilen şüpheliler B.K. (28) ve kardeşi S.K'yi (25) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.