CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 20 kişi hakkında tutuklama istedi. Şüpheliler soruşturma kapsamında görevlendirilen 11 savcı tarafından ifadeleri alındı. Tutuklanması talep edilen İnan Güney’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Alican Abacı'nın yönlendirmesiyle resmi bir görevi bulunmadığı halde Mustafa Mutlu'ya belediyede çalışması için oda verdiğini itiraf eden Güney, "Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ’ı yönetiyordu’ şeklinde beyanlar hem Alican Abacı’nın, hem Mustafa Mutlu’nun hem de Murat Kapki’nin ifadelerinde yer almaktadır. Böylece görülmektedir ki bu şahıslar aynı yönde ve aynı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar." diyerek kendisine kumpas kurulduğu yalanını ortaya attı. Güney ve 19 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yanı sıra tutuklanması talep edilen 19 şüphelinin isimlerine ulaşıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri tamamlandı.

İfade işlemleri sonrasında aralarında Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama, 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANMA TALEP EDİLEN ŞÜPHELİLER

Tutuklanması talep edilen isimler şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Mehmet Türkoğlu, Hare Dinçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce, Mahir Gün, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Mehmet Kaya, Tarık Bora."

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Güney ve 19 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İŞTİRAKİNDE ÖNCEDEN GENEL MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPMASINDAN KAYNAKLI İŞ PASLADI"

Yazıda, Güney'in elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticisi Murat Ongun'a bağlı hareket ettiği öne sürüldü.

Güney'in bazı şüphelilere usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerini verdiği ve reklam işlerinin bazı şirketlere verilmesine aracılık ettiği savunulan yazıda, "Özellikle yakın arkadaşı olan şüpheli Serkan Öztürk'ün fiili ortağı olduğu 3K isimli şirkete, Beşiktaş Belediyesi iştirakinde önceden genel müdür olarak görev yapmasından kaynaklı ilişkilerini kullanarak iş pasladığı"na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yazıda, Güney'in BELTAŞ genel müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para aldığı iddia edilerek, yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş verdiği kaydedildi.

Güney'in örgüt yöneticisi Murat Ongun ve örgüt üyesi Kağan Sürmegöz'le birlikte hareket ederek açık hava reklam sektöründe, usulsüz ve doğrudan iş verme süreçlerinde haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı öne sürülen yazıda, bu suretle suç örgütünün milyonlarca Türk lirası haksız kazanç elde etmesine ve kamu zararına sebep olduğu iddia edildi.

Sevk yazısında Güney'in, haksız olarak elde edilen kazancın sahte fatura yöntemiyle nakde çevrilerek suç örgütünün "SİSTEM" adını verdiği yapıya aktarılmasına ve bu suretle örgüte fon sağlanmasına katkıda bulunduğu, dosya içerisinde bulunan tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, mali raporlar, hesap hareketleri ve HTS raporlarının bu bulguları desteklediği kaydedildi.

Örgüt elebaşı, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleriyle eylem birliği içerisinde hareket eden Güney'in üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeni bulunduğu gerekçesiyle "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talep edildi.

KORUMASININ DA GÜNEY'LE BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sevk yazısında, soruşturmanın şüphelilerinden Güney'in koruması Veysel Eren Güven ve eniştesi İbrahim Akkaya'nın, bazı şahıs ve şirketlere usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerini vermesinde, verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para almasında, yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş vermesinde İnan Güney'le birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

Murat Ongun'un akrabası olan şüpheli İbrahim Can Yaman'la ilgili sevk yazısında ise "Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle şirket kurduğu veya var olan şirketiyle İBB ve iştiraklerinden usulsüz iş ile ihaleler alınmasında ihaleye teklif veren diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği, adrese teslim ihalelere muvazaalı teklif vermek suretiyle kendisinin ve diğer şüphelilerin ihaleleri kazanarak haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı"na yönelik değerlendirmelere yer verildi.

SOSYAL MEDYA TROLLERİ DE LİSTEDE

Şüpheli Mahir Gün'le ilgili yazıda, "Örgüt yöneticisi Murat Ongun'un himayesinde kurulan, 'troll' diye tabir edilen sosyal medya oluşumunun mensubu olduğu, Ongun'un yönlendirmesiyle suç örgütünün menfaatleri doğrultusunda gerçek dışı haber yaparak veya yayarak geniş kitleler üzerinde algı oluşturma eylemlerinde bulunduğu, devletin organları aleyhine gerçekte var olmayan olayları gerçekmiş gibi göstererek ve halkı devlete karşı kinlendirmeye yönelik, yanıltıcı bilgilerin yayılmasında etkin rol oynadığına" ilişkin değerlendirme yapıldı.

Gün'ün "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması istendi.

Sevk yazısında diğer 18 şüphelinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talep edildi.

24 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan 24 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça, adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Hakimlik, 24 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan isimler şu şekilde:

"Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA AŞ Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak ve Utku Doğruyol."

Bu arada, tutuklanması talep edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor.

İNAN GÜNEY'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanması talep edilen İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Alican Abacı'nın yönlendirmesiyle resmi bir görevi bulunmadığı halde Mustafa Mutlu'ya belediyede çalışması için oda verdiğini itiraf eden Güney, "Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ı yönetiyordu' şeklinde beyanlar hem Alican Abacı'nın, hem Mustafa Mutlu'nun hem de Murat Kapki'nin ifadelerinde yer almaktadır. Böylece görülmektedir ki bu şahıslar aynı yönde ve aynı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar." diyerek


İnan Güney'in ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Beyoğlu Belediye Başkanı seçildikten sonra Beşiktaş Belediyesi'nden de tanıdığım Mustafa Mutlu isimli şahsı Alican Abacı bana yönlendirerek hukuki danışman olarak yönlendirdi. Ben de kendisine Beyoğlu Belediyesi'nde bir oda verdim fakat Mustafa Mutlu'nun herhangi bir şekilde resmi bir görevi bulunmamaktaydı. Bu şahıs iki ay kadar Beyoğlu Belediyesi'nde bu şekilde çalıştı. Bu dönemde Mustafa Mutlu bana sürekli Aziz İhsan Aktaş'a iş vermem yönünde ısrar ediyordu. Beyoğlu Belediyesi araç ihalesi yapılma döneminde bilgim olmadan mevcut araç işini yapan holdinge gittiğini ve 'Başkan sizin ihaleye girmenizi istemiyor' şeklinde yalan söylediğini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra başkan yardımcım aracılığıyla isteyen ve şartnameye uyan herkesin bu ihaleye girebileceği şeklinde beyanda bulundum.

Ben de Mustafa Mutlu'ya her seferinde görevini yapmasını, kendisine 'Buraya hukuki danışmanlık yapmaya mı geldin yoksa Aziz İhsan Aktaş'a iş bağlamaya mı geldin?' şeklinde söylemde bulundum. Kendini ilgilendirmeyen konularla ilgili bana ısrar etmemesi gerektiğini defaatle söyledim ve iki ayın sonunda Beyoğlu Belediyesi'nde bulunan odamın kapısını çilingir marifetiyle açtırarak eşyalarını toplattım ve şahsı belediyeden gönderttim. Bu şahsı belediyeden göndermemden sonra Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş isimli şahıslar bana husumet beslediler. Hatta Aziz İhsan Aktaş, Ozan İş vasıtasıyla bana birçok tehditte bulundu"

'ABACI VE MUTLU REKLAM İHALESİ KARŞILIĞINDA BORÇLARIN KAPATILMASI TEKLİFİNDE BULUNDU'

Güney'in ifadesinde, "Aleyhimde beyanda bulunan Murat Kapki Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ'ta görev yaparken Alican Abacı tarafından benimle tanıştırıldı. Alican Abacı, Murat Kapki'ye reklam işlerini vermem yönünde telkinde bulundu. Ben de bu teklifi reddedince Murat Kapki bana husumet duymuştur. Özetlemek gerekirse aleyhimde beyanda bulunan şahıslar bana husumet beslediklerinden dolayı bu şekilde beyanlarda bulunmuşlardır. 'Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ı yönetiyordu' şeklinde beyanlar hem Alican Abacı'nın, hem Mustafa Mutlu'nun hem de Murat Kapki'nin ifadelerinde yer almaktadır. Böylece görülmektedir ki bu şahıslar aynı yönde ve aynı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar. Adı geçen ihalenin düzenlenmesinde, şartnamesinin hazırlanmasında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Kasım 2023 tarihinde BELTAŞ'taki görevimden ayrıldım. Dolayısıyla 2024 senesindeki Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan ihalede bir yetkim olmamıştır. İhaleyle ilgili toplantılara katılmadım. 2024 senesinin sonlarında sadece Rıza Akpolat'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğumda odasına sonradan Alican Abacı ve Mustafa Mutlu isimli şahıslar geldiler. Bu şekilde ihaleyle alakalı konuşmalarına şahit oldum. Alican Abacı ve Mustafa Mutlu, Rıza Akpolat'a bu reklam ihalesinin verilmesi ve bunun karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nin borçlarının kapatılması yönünde teklifte bulundular. Rıza Akpolat ise 'En yüksek teklifi kim verirse ona ihale edilir' diyerek bu teklifi kabul etmedi" dediği öğrenildi.

'HERHANGİ BİR ŞİRKETİM BULUNMAMAKTADIR'

Güney'in ifadesinde, "Benim açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğum resmi veya gayri resmi herhangi bir şirketim bulunmamaktadır. Beyoğlu Belediye Başkanlığım döneminde de himayemizde bulunan reklam mecralarıyla ilgili herhangi bir kiralama da yapılmamıştır. Bu mecralar kamusal hizmet için kullanılmaktadır. Açık hava reklam mecralarıyla alakalı bir ilgim ve ticaretim olsaydı bir buçuk yıllık belediye başkanlığı dönemimde buna ilişkin bir faaliyetimin olması beklenirdi. BELTAŞ'taki görevi boyunca verilen reklam işlerinin totaline bakıldığında çoğunluğunun göreve geldiğimdeki firmalarla devam ettiği görülecektir. Serkan Öztürk'ün almış olduğu reklam hacmi totale bakıldığında çok çok düşüktür. İddia edildiği gibi Serkan Öztürk ile resmi veya gayri resmi herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. Kendisinin benim kasam olduğu iddiası tamamen farazi ve iftiradır. Bunun en önemli kanıtı Serkan Öztürk'ün Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemimde Beyoğlu Belediyesi'nden herhangi bir iş almamasıdır. Zaten Serkan Öztürk de şahsıma herhangi bir menfaat temin etmediğini açıkça belirtmiştir" dedi.

CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında

NE OLMUŞTU?
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 35'inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülmüş, 9 şüphelinin de Ongun'un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği bildirilmişti.

Çalışmaların devamında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZALTINDAKİLERİN LİSTESİ
Gözaltına alınan bazı şüphelilerin isimleri şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."

