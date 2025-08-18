CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

İfade işlemleri sonrasında aralarında Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama, 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler (AA)

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI



Güney ve 19 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İŞTİRAKİNDE ÖNCEDEN GENEL MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPMASINDAN KAYNAKLI İŞ PASLADI"

Yazıda, Güney'in elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticisi Murat Ongun'a bağlı hareket ettiği öne sürüldü.

Güney'in bazı şüphelilere usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerini verdiği ve reklam işlerinin bazı şirketlere verilmesine aracılık ettiği savunulan yazıda, "Özellikle yakın arkadaşı olan şüpheli Serkan Öztürk'ün fiili ortağı olduğu 3K isimli şirkete, Beşiktaş Belediyesi iştirakinde önceden genel müdür olarak görev yapmasından kaynaklı ilişkilerini kullanarak iş pasladığı"na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yazıda, Güney'in BELTAŞ genel müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para aldığı iddia edilerek, yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş verdiği kaydedildi.

Güney'in örgüt yöneticisi Murat Ongun ve örgüt üyesi Kağan Sürmegöz'le birlikte hareket ederek açık hava reklam sektöründe, usulsüz ve doğrudan iş verme süreçlerinde haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı öne sürülen yazıda, bu suretle suç örgütünün milyonlarca Türk lirası haksız kazanç elde etmesine ve kamu zararına sebep olduğu iddia edildi.

Sevk yazısında Güney'in, haksız olarak elde edilen kazancın sahte fatura yöntemiyle nakde çevrilerek suç örgütünün "SİSTEM" adını verdiği yapıya aktarılmasına ve bu suretle örgüte fon sağlanmasına katkıda bulunduğu, dosya içerisinde bulunan tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, mali raporlar, hesap hareketleri ve HTS raporlarının bu bulguları desteklediği kaydedildi.