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Brederode sürprizi: Menajerler AZ Alkmaar'ın Hollandalı yıldızını Beşiktaş'a önerdi

Siyah-Beyazlı yönetimin, Giovanni van Bronckhorst’un da onay verdiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu için girişim yapması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
Brederode sürprizi: Menajerler AZ Alkmaar’ın Hollandalı yıldızını Beşiktaş’a önerdi

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Süper Kupa maçından sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Menajerler, Siyah-Beyazlılar'a Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen Hollandalı sol kanat oyuncusu Myron van Brederode'yi önerdi. Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da olumlu rapor verdiği 21 yaşındaki yıldız için yönetimin kısa süre içerisinde hamle yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.

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Geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen van Brederode, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç yıldızın kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollanda U21 milli takımı ile de 6 maça çıkan 1.74 boyundaki Brederode söz konusu karşılaşmalarda 1 gol attı. Yıldız futbolcu, çalım yeteneği ve etkili ortalarıyla ön plana çıkıyor.

AVRUPA'NIN RADARINDA
Hollanda ekibinin alt yapısından yetişen genç futbolcu kanatların yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Genç yıldızın bazı Avrupa takımlarının radarında olduğu da ifade ediliyor.

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