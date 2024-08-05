Batagov için Zorya ile anlaştı

Trabzonspor stoper bölgesine Stefan Savic gibi tecrübeli bir ismi transfer ettikten sonra yanına sol stoper bölgesine daha genç bir oyuncu transfer etme kararı aldı. 33 yaşındaki tecrübeli isim Stefan Savic'in takımdaki diğer savunma oyuncularına da katkı sağlayacağını düşünen kulüp yetkilileri bu nedenle Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper Arseniy Batagov'da karar kıldı. Trabzonspor ve Zorya Luhansk, Batagov'un transferi için anlaşmaya vardı. Futbolcu ile sözleşme görüşmeleri başladı. Ukraynalı stoper için kulubüyle anlaşan Bordo-Mavililer, hem savunmayı sağlama alacak, hem de geleceğe yatırım yapacak.

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