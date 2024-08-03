Galatasaray ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri galibiyete odaklandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa finali öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, "En çok kupa kazanan iki takım karşılaşacak. Herkes futbolu ve bu tip maçları özledi. Herkesi bu şölene bekliyoruz. Kaliteli geçmesi için en iyi futbolu oynamaya çalışacağız. Birbirimizi analiz ediyoruz, Beşiktaş'ın son maçlarını izledik. Çok iyi bir takım, çok iyi transferler yaptılar. Giovanni van Bronckhorst'a hoş geldin diyorum, çok kariyerli bir teknik adam. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Süper Kupayı bu sene de kazanmak istiyoruz" dedi. Van Bronckhorst ise, "Beşiktaş ve Galatasaray için rekabetçi maç. 20'den fazla kupam var ama hala kupa kazanmak istiyorum. Taraftara vermek istediğimiz şeyler var. Oyuncu ve teknik adam olarak çok fazla derbiye çıktım. Kupa kazanma fırsatımız var. Bunlar özel maç. Kazanırsak veya kaybedersek, beraberinde gelen duyguları yaşayacağız. Önümüze yani sezona bakmak lazım. Bu kupadan sonra sezonun ilk maçına hazır olmamız gerekecek" diye konuştu.

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