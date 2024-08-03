Dünya bu olayı konuşuyor | Olimpiyatlar’da Imane Khelif skandalı: Rakibi ilk dakikada çekilmişti!

Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Cezayirli boksör Imane Khelif tartışmaların odağında... Khelif, İtalyan Angela Carini ile mücadelesini rakibinin 46. saniyesinde maçtan çekilmesiyle kazandı. Maç sonrası Khelif'in 2023 Dünya Şampiyonası'ndan Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından vücudunda XY kromozomu (erkek cinsiyet kromozomu) ve çok yüksek düzeyde testosteron tespit edildiği için diskalifiye edildiği ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Paris olimpiyatları için sporcuya izin verdiği ortaya çıktı. Bu bilgiler ışığında ise tüm dünya Imane Khelif'i tartışmaya başladı.

MELONİ: BU KABUL EDİLEMEZ

Haksız rekabet oluşturduğu için rakipleri itirazda bulunuyor. Cezayirli boksörün ender görülen Swyer Sendromu'na sahip olduğu öne sürüldü. Swyer Sendromu, genetik olarak XY kromozomlarına (erkek cinsiyet kromozomu) sahip bireylerin dişi cinsel özellikleriyle doğmasına yol açan bir bozukluk olarak açıklanıyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Khelif'in yarışmasına tepki göstererek, ""Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



KHELİF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ!

Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda Khelif'in, 'Cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği' hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi. Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında IOC'ye yapılan başvuru kabul edilmedi. Milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.