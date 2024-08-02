Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Mustafa Kemal Atatürk ’gitmiyoruz’ demişti, biz onları örnek alan bir kulübüz

Trabzonspor'da dün "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliği düzenlendi. Bordo- Mavililer'in Başkanı Ertuğrul Doğan etkinlikte yaptığı açıklamada, "57 yaşındayız. Sultan Alparslan 'geldik' demişti, Mustafa Kemal Atatürk 'gitmiyoruz' demişti. Biz onları örnek alan bir kulübüz. Buraya inancımızla geldik ve hiçbir yere gitmiyoruz. Aksine yolumuz belli, ileri, hep ileri. Süper Lig'e çıkışımızın 50. yılını kutluyoruz. İnşallah 2 yıl sonra da ilk şampiyonluğumuzun 50'nci yılını yine hep beraber kutlayacağız" diye konuştu. Doğan, "Yönetim kurulu arkadaşlarım, sayın Abdullah Avcı, oyuncu kardeşlerimizin hepsi, yeni sezonda hep olduğu gibi yine paraya karşı emeğin mücadelesini vermek için hazırız" dedi.

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